В ХМАО силовики взялись за мигранта, который выкинул женщину из такси. Видео

23 ноября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Силовики устроили проверку из-за поведения таксиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Сейчас мигрант дает объяснения правоохранителям. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проводятся проверочные мероприятия. [Таксист] дал объяснение по инциденту», — сообщил журналисту URA.RU инсайдер. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет ХМАО и окружное УМВД. Ведомства подтвердили факт проведения проверок, личность водителя установлена. Видеозапись инцидента стала распространяться в социальных сетях. На ней мужчина грубо вытаскивает женщину из автомобиля и за капюшон волочет по снегу. Она пытается вернуться в салон, но таксист кричит, чтобы та вышла из машины. Вторая участница снимает конфликт на камеру телефона. В публикациях говорится, что инцидент произошел якобы из-за того, что водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.

Силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Сейчас мигрант дает объяснения правоохранителям. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проводятся проверочные мероприятия. [Таксист] дал объяснение по инциденту», — сообщил журналисту URA.RU инсайдер. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет ХМАО и окружное УМВД. Ведомства подтвердили факт проведения проверок, личность водителя установлена. Видеозапись инцидента стала распространяться в социальных сетях. На ней мужчина грубо вытаскивает женщину из автомобиля и за капюшон волочет по снегу. Она пытается вернуться в салон, но таксист кричит, чтобы та вышла из машины. Вторая участница снимает конфликт на камеру телефона. В публикациях говорится, что инцидент произошел якобы из-за того, что водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.