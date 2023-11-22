22 ноября 2023

В ХМАО силовики взялись за мигранта, который выкинул женщину из такси. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Силовики устроили проверку из-за поведения таксиста Фото:

Силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Сейчас мигрант дает объяснения правоохранителям. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Проводятся проверочные мероприятия. [Таксист] дал объяснение по инциденту», — сообщил журналисту URA.RU инсайдер.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет ХМАО и окружное УМВД. Ведомства подтвердили факт проведения проверок, личность водителя установлена.

Видеозапись инцидента стала распространяться в социальных сетях. На ней мужчина грубо вытаскивает женщину из автомобиля и за капюшон волочет по снегу. Она пытается вернуться в салон, но таксист кричит, чтобы та вышла из машины. Вторая участница снимает конфликт на камеру телефона. В публикациях говорится, что инцидент произошел якобы из-за того, что водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.

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Силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Сейчас мигрант дает объяснения правоохранителям. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проводятся проверочные мероприятия. [Таксист] дал объяснение по инциденту», — сообщил журналисту URA.RU инсайдер. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет ХМАО и окружное УМВД. Ведомства подтвердили факт проведения проверок, личность водителя установлена. Видеозапись инцидента стала распространяться в социальных сетях. На ней мужчина грубо вытаскивает женщину из автомобиля и за капюшон волочет по снегу. Она пытается вернуться в салон, но таксист кричит, чтобы та вышла из машины. Вторая участница снимает конфликт на камеру телефона. В публикациях говорится, что инцидент произошел якобы из-за того, что водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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