Силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Сейчас мигрант дает объяснения правоохранителям. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Проводятся проверочные мероприятия. [Таксист] дал объяснение по инциденту», — сообщил журналисту URA.RU инсайдер.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет ХМАО и окружное УМВД. Ведомства подтвердили факт проведения проверок, личность водителя установлена.
Видеозапись инцидента стала распространяться в социальных сетях. На ней мужчина грубо вытаскивает женщину из автомобиля и за капюшон волочет по снегу. Она пытается вернуться в салон, но таксист кричит, чтобы та вышла из машины. Вторая участница снимает конфликт на камеру телефона. В публикациях говорится, что инцидент произошел якобы из-за того, что водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.
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