Раненный после удара ВСУ корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Борис Максудов был ранен в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Раненый в результате удара ВСУ по Запорожской области корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.

«Военкор телеканала „Россия 24“ Борис Максудов погиб. Вчера он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России», — говорится в сообщении Соловьева в telegram-канале.

ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате Максудов получил ранение, сообщили в Минобороны РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Раненый в результате удара ВСУ по Запорожской области корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев. «Военкор телеканала „Россия 24“ Борис Максудов погиб. Вчера он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России», — говорится в сообщении Соловьева в telegram-канале. ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате Максудов получил ранение, сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...