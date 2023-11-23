Раненный после удара ВСУ корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался

Борис Максудов был ранен в Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Раненый в результате удара ВСУ по Запорожской области корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.
«Военкор телеканала „Россия 24“ Борис Максудов погиб. Вчера он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России», — говорится в сообщении Соловьева в telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате Максудов получил ранение, сообщили в Минобороны РФ.
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