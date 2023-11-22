ВСУ прицельно ударили по российским журналистам в Запорожской области

22 ноября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Журналисты снимали материал об обстрелах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ сбросили осколочный боеприпас с дрона на группу журналистов. Борис Максудов получил осколочные ранения», — сообщает пресс-служба оборонного ведомства. По данным Минобороны, Максудов был оперативно доставлен в военный госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ сбросили осколочный боеприпас с дрона на группу журналистов. Борис Максудов получил осколочные ранения», — сообщает пресс-служба оборонного ведомства. По данным Минобороны, Максудов был оперативно доставлен в военный госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.