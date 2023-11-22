ВСУ прицельно ударили по российским журналистам в Запорожской области

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Журналисты снимали материал об обстрелах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ сбросили осколочный боеприпас с дрона на группу журналистов. Борис Максудов получил осколочные ранения», — сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Максудов был оперативно доставлен в военный госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ сбросили осколочный боеприпас с дрона на группу журналистов. Борис Максудов получил осколочные ранения», — сообщает пресс-служба оборонного ведомства. По данным Минобороны, Максудов был оперативно доставлен в военный госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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