ВСУ прицельно ударили по российским журналистам в Запорожской области

Журналисты снимали материал об обстрелах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, сообщили в Минобороны РФ.
«ВСУ сбросили осколочный боеприпас с дрона на группу журналистов. Борис Максудов получил осколочные ранения», —
По данным Минобороны, Максудов был оперативно доставлен в военный госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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