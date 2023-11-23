23 ноября 2023

Тюменские автомойки решили обогатиться на водителях

Владельцы тюменских автомоек подняли цены на обслуживание автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , автомойка, сто, автомобиль
Владельцы автомоек подняли цены в пик повышенного спроса с наступлением заморозков Фото:

Владельцы тюменских автомоек подняли цены на обслуживание автомобилей. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в редакцию.

«Средняя стоимость мойки автомобилей в Тюмени выросла до 600-800 рублей. Хотя еще в прошлом году цена была около 500 рублей. Это если брать обычные автомобили эконом-класса. На внедорожники и дорогие иномарки ценник уже выше», — сообщили тюменцы.

Собеседник агентства добавляет, что в пик спроса, когда после заморозков на автомойки выстраиваются очереди, цены могут быть еще выше. Особенно на мойках, которые работают в «серую». «Есть альтернатива — автомойки самообслуживания. Но там, во-первых, машину придется мыть самому. А, во-вторых, очереди километровые», — рассказали автолюбители.

Ранее агентство писало о том, что из-за роста стоимости топлива и автозапчастей жители Тюмени вынуждены экономить на обслуживании своих автомобилей. Местные автолюбители стали реже мыть свои машины и покупать детали для тюнинга ТС.

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Владельцы тюменских автомоек подняли цены на обслуживание автомобилей. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в редакцию. «Средняя стоимость мойки автомобилей в Тюмени выросла до 600-800 рублей. Хотя еще в прошлом году цена была около 500 рублей. Это если брать обычные автомобили эконом-класса. На внедорожники и дорогие иномарки ценник уже выше», — сообщили тюменцы. Собеседник агентства добавляет, что в пик спроса, когда после заморозков на автомойки выстраиваются очереди, цены могут быть еще выше. Особенно на мойках, которые работают в «серую». «Есть альтернатива — автомойки самообслуживания. Но там, во-первых, машину придется мыть самому. А, во-вторых, очереди километровые», — рассказали автолюбители. Ранее агентство писало о том, что из-за роста стоимости топлива и автозапчастей жители Тюмени вынуждены экономить на обслуживании своих автомобилей. Местные автолюбители стали реже мыть свои машины и покупать детали для тюнинга ТС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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