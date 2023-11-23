Тюменские автомойки решили обогатиться на водителях

Владельцы тюменских автомоек подняли цены на обслуживание автомобилей

24 ноября 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Владельцы автомоек подняли цены в пик повышенного спроса с наступлением заморозков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Владельцы тюменских автомоек подняли цены на обслуживание автомобилей. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в редакцию. «Средняя стоимость мойки автомобилей в Тюмени выросла до 600-800 рублей. Хотя еще в прошлом году цена была около 500 рублей. Это если брать обычные автомобили эконом-класса. На внедорожники и дорогие иномарки ценник уже выше», — сообщили тюменцы. Собеседник агентства добавляет, что в пик спроса, когда после заморозков на автомойки выстраиваются очереди, цены могут быть еще выше. Особенно на мойках, которые работают в «серую». «Есть альтернатива — автомойки самообслуживания. Но там, во-первых, машину придется мыть самому. А, во-вторых, очереди километровые», — рассказали автолюбители. Ранее агентство писало о том, что из-за роста стоимости топлива и автозапчастей жители Тюмени вынуждены экономить на обслуживании своих автомобилей. Местные автолюбители стали реже мыть свои машины и покупать детали для тюнинга ТС.

Владельцы тюменских автомоек подняли цены на обслуживание автомобилей. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в редакцию. «Средняя стоимость мойки автомобилей в Тюмени выросла до 600-800 рублей. Хотя еще в прошлом году цена была около 500 рублей. Это если брать обычные автомобили эконом-класса. На внедорожники и дорогие иномарки ценник уже выше», — сообщили тюменцы. Собеседник агентства добавляет, что в пик спроса, когда после заморозков на автомойки выстраиваются очереди, цены могут быть еще выше. Особенно на мойках, которые работают в «серую». «Есть альтернатива — автомойки самообслуживания. Но там, во-первых, машину придется мыть самому. А, во-вторых, очереди километровые», — рассказали автолюбители. Ранее агентство писало о том, что из-за роста стоимости топлива и автозапчастей жители Тюмени вынуждены экономить на обслуживании своих автомобилей. Местные автолюбители стали реже мыть свои машины и покупать детали для тюнинга ТС.