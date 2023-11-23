Жители ХМАО распродают гаражи за бесценок

23 ноября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Югорчане стали продавать гаражи по низким ценам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали избавляться от гаражей для автомобилей. Югорчане распродают их по низким ценам. О ситуации URA.RU рассказал один из покупателей. «Много продают вообще дешевых по 30-40 тысяч. Они в ужасном состоянии и находятся у черта на рогах. Их если только перевозить на дачу и приводить в порядок. Более или менее приличные гаражи начинаются со 100 тысяч, но нужно искать подходящий. В нормальной части города или кооперативах разбирают быстро. Сегодня выставили, позвонил, а уже забрали. Понятно, конечно, что за такую цену его тоже „подшаманить“ придется», — рассказал автовладелец Анатолий из Нижневартовска. За последний месяц по ХМАО на онлайн-площадке «Авито» появилось более полутора тысяч объявлений о продаже гаражей. Стоимость самых дешевых действительно начинается с 30 тысяч рублей, однако в первую очередь это старые железные конструкции. Цены на железобетонные и кирпичные гаражи, в зависимости от расположения, начинаются от 100-150 тысяч. Самые дорогие здания оценивают в 4-5 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали цены на зимние шины зарубежных брендов. Тогда в первую очередь подешевела автомобильная резина марок Nokian, Pirelli и Bridgestone.

В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали избавляться от гаражей для автомобилей. Югорчане распродают их по низким ценам. О ситуации URA.RU рассказал один из покупателей. «Много продают вообще дешевых по 30-40 тысяч. Они в ужасном состоянии и находятся у черта на рогах. Их если только перевозить на дачу и приводить в порядок. Более или менее приличные гаражи начинаются со 100 тысяч, но нужно искать подходящий. В нормальной части города или кооперативах разбирают быстро. Сегодня выставили, позвонил, а уже забрали. Понятно, конечно, что за такую цену его тоже „подшаманить“ придется», — рассказал автовладелец Анатолий из Нижневартовска. За последний месяц по ХМАО на онлайн-площадке «Авито» появилось более полутора тысяч объявлений о продаже гаражей. Стоимость самых дешевых действительно начинается с 30 тысяч рублей, однако в первую очередь это старые железные конструкции. Цены на железобетонные и кирпичные гаражи, в зависимости от расположения, начинаются от 100-150 тысяч. Самые дорогие здания оценивают в 4-5 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали цены на зимние шины зарубежных брендов. Тогда в первую очередь подешевела автомобильная резина марок Nokian, Pirelli и Bridgestone.