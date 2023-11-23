Жители ХМАО распродают гаражи за бесценок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное заседание совместных комиссий депутатов городской Думы по вопросам подготовки к паводку. Курган., гаражи, затапливаемая территория
Югорчане стали продавать гаражи по низким ценам Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали избавляться от гаражей для автомобилей. Югорчане распродают их по низким ценам. О ситуации URA.RU рассказал один из покупателей.

«Много продают вообще дешевых по 30-40 тысяч. Они в ужасном состоянии и находятся у черта на рогах. Их если только перевозить на дачу и приводить в порядок. Более или менее приличные гаражи начинаются со 100 тысяч, но нужно искать подходящий. В нормальной части города или кооперативах разбирают быстро. Сегодня выставили, позвонил, а уже забрали. Понятно, конечно, что за такую цену его тоже „подшаманить“ придется», — рассказал автовладелец Анатолий из Нижневартовска.

За последний месяц по ХМАО на онлайн-площадке «Авито» появилось более полутора тысяч объявлений о продаже гаражей. Стоимость самых дешевых действительно начинается с 30 тысяч рублей, однако в первую очередь это старые железные конструкции. Цены на железобетонные и кирпичные гаражи, в зависимости от расположения, начинаются от 100-150 тысяч. Самые дорогие здания оценивают в 4-5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали цены на зимние шины зарубежных брендов. Тогда в первую очередь подешевела автомобильная резина марок Nokian, Pirelli и Bridgestone.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали избавляться от гаражей для автомобилей. Югорчане распродают их по низким ценам. О ситуации URA.RU рассказал один из покупателей. «Много продают вообще дешевых по 30-40 тысяч. Они в ужасном состоянии и находятся у черта на рогах. Их если только перевозить на дачу и приводить в порядок. Более или менее приличные гаражи начинаются со 100 тысяч, но нужно искать подходящий. В нормальной части города или кооперативах разбирают быстро. Сегодня выставили, позвонил, а уже забрали. Понятно, конечно, что за такую цену его тоже „подшаманить“ придется», — рассказал автовладелец Анатолий из Нижневартовска. За последний месяц по ХМАО на онлайн-площадке «Авито» появилось более полутора тысяч объявлений о продаже гаражей. Стоимость самых дешевых действительно начинается с 30 тысяч рублей, однако в первую очередь это старые железные конструкции. Цены на железобетонные и кирпичные гаражи, в зависимости от расположения, начинаются от 100-150 тысяч. Самые дорогие здания оценивают в 4-5 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали цены на зимние шины зарубежных брендов. Тогда в первую очередь подешевела автомобильная резина марок Nokian, Pirelli и Bridgestone.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...