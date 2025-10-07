Подразделения «Южной» группировки ВС России освободили населенный пункт Федоровка, расположенный в ДНР и заняли населенный пункт Нововасилевское Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. В ведомстве добавили, что благодаря активным и решительным действиям освободили также населенный пункт Нововасилевское Запорожской области.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль Отрадное, расположенный в Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль военных в результате целенаправленных действий подразделений группировки войск «Север».
