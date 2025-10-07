ВС РФ взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожье

Военнослужащие России освободили населенный пункт Нововасилевское в Запорожье
Военнослужащие России освободили населенный пункт Нововасилевское в Запорожье Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения «Южной» группировки ВС России освободили населенный пункт Федоровка, расположенный в ДНР и заняли населенный пункт Нововасилевское Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. В ведомстве добавили, что благодаря активным и решительным действиям освободили также населенный пункт Нововасилевское Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль Отрадное, расположенный в Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль военных в результате целенаправленных действий подразделений группировки войск «Север».

