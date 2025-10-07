Вся Госдума встала, когда Володин напомнил про день рождения Путина

Володин: Россия с Путиным стала крупнейшей экономикой Европы
С Путиным Россия обрела себя и стала крупнейшей экономикой Европы, сообщил в поздравлении Володин
С Путиным Россия обрела себя и стала крупнейшей экономикой Европы, сообщил в поздравлении Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув роль президента в укреплении России и ее экономики. Выступая перед депутатами, спикер нижней палаты парламента отметил значимость лидера для страны.

«Нам с вами повезло. Во главе Российской Федерации сильный президент. Сегодня у Владимира Владимировича день рождения, давайте его поздравим», — заявил Володин в видео в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что с избранием Путина Россия «обрела себя, встала с колен» и стала крупнейшей экономикой Европы. По его словам, страна успешно преодолевает вызовы благодаря сильному лидеру, которого поддерживает общество.

Володин подчеркнул необходимость сплочения вокруг главы государства в текущих условиях. Он пожелал президенту здоровья и счастья, призвав депутатов присоединиться к поздравлениям.

Выступление председателя Госдумы состоялось во время пленарного заседания. Депутаты поддержали инициативу, встретив слова Володина аплодисментами.

