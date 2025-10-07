Россия отменит визы с тремя странами в ближайшее время

Россия намерена в ближайшее время ввести безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.
«Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — приводит слова материала ТАСС.
Ранее, с 15 сентября 2025 года, Китай уже ввел безвизовый режим для граждан России, позволяя посещать страну без визы сроком до 30 дней с туристическими, деловыми и частными целями. Решение было принято для развития туризма и экономических связей между двумя странами. Аналогичные меры теперь планируется распространить и на другие страны, включая Саудовскую Аравию и Малайзию.
