NYT: Украина переплатила 129 млн долларов на закупках оружия

С начала 2024 года по март 2025 года Украина заплатила на 129 млн долларов больше установленной суммы по контрактам на поставку вооружения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет государственных аудиторов.
«В ходе анализа 465-страничного документа было установлено, что десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, беспилотников и другого вооружения не были отданы подрядчику, предложившему самую низкую цену. Разница между минимальными ценами и фактически заключенными в рамках госзакупок контрактами составила не менее 5,4 млрд гривен, или 129 млн долларов США, показала проверка», — говорится в материале The New York Times.
Причина, по которой Киев переплачивает, непонятна. На это указывает бывший советник агентства оборонных закупок Украины, входящего в структуру Министерства обороны, Тамерлан Вахабов пишет издание. При этом исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб указала, что более низкие цены игнорируются под благовидным предлогом, который «может быть правдой, а может быть и коррупцией».
Как URA.RU писало ранее, президент Украины Владимир Зеленский направил обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой рассмотреть возможность передачи Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. Позже стало известно, что они могут войти в первые два пакета помощи от Штатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.