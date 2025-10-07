Народные приметы на 8 октября: как не навлечь беду на Сергея Капустника

Праздник Сергей Капустник отмечают 8 октября 2025 года
Приметы и поверья 8 октября
Приметы и поверья 8 октября Фото:

В православной традиции 8 октября посвящено памяти преподобного Сергия Радонежского — одного из величайших подвижников земли русской, основателя Троице-Сергиевой лавры, а в народном отмечается Сергей Капустник. Этот день называют также «Сергей Курятник». Он символизирует смирение и заботу о своей стране, его почитали как защитника Руси, покровителя домашнего хозяйства и учения. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.

Народные традиции и обряды 8 октября

Для древних славян день носил хозяйственный смысл — он стал временем подготовки к зиме. В народных обычаях этот день называли Курятником, так как он был связан с забоем домашней птицы, и Капустником, поскольку хозяйки начинали заготавливать капусту.

Главной традицией стало рубление и заквашивание капусты. Кочаны рубили всей семьей, добавляя в соленье морковь, яблоки, бруснику или клюкву. Соление проводили в дубовых кадках: их предварительно мыли, натирали чесноком, окуривали чабрецом или полынью — это считалось защитой от порчи и способом сохранить овощи на всю зиму.

Особым ритуалом считалась выпечка капустных лепешек. Тесто клали на капустный лист, при этом произносили молитвы о здоровье, благополучии и урожае. В некоторых деревнях устраивали «капустные вечерки» — общие посиделки, во время которых женщины вместе рубили капусту, пели песни, рассказывали истории и устраивали игры. Это был важный день общественного общения, а также подготовки к зиме.

Символом праздника была капуста
Фото:

В этот день также принято было помогать нуждающимся, ухаживать за больными, убирать дом и двор. Считалось, что добрые дела принесут счастье и защиту семье на весь год.

Народные приметы на 8 октября

  • Считалось, что если в этот день выпал первый снег — зима придет рано.
  • Северный ветер сулит холодную зиму, южный — мягкую, западный — снежную.
  • Ясная погода 8 октября означает, что она сохранится как минимум три недели.
  • Большое количество желудей на дубах предвещало суровую зимы.
  • Ранний отлет журавлей означал мороз на Покров (14 октября).
  • Если снег выпал на убывающую Луну при сырой земле — зима будет ранней.

Также существовали приметы, связанные с домашним благополучием: услышать, как мыши скребутся в погребе — к неурожаю; если птицы громко чирикают возле дома — к хорошему урожаю зерновых.

Что можно делать 8 октября

  • Заготавливать капусту на зиму. Это считалось главным делом дня.
  • Печь капустные лепешки, приговаривая слова молитвы или пожелания здоровья.
  • Проводить обряды, направленные на привлечение достатка, например, прятать монетку в кочан капусты и хранить его в прохладном месте. Считалось, что это привлечет деньги.
  • Совершать добрые дела — помогать нуждающимся, убирать дом, ухаживать за близкими.
  • Заниматься хозяйственными делами, которые обеспечат благополучие зимой.
Хорошим делом в этот день будет пообщаться с родственниками и соседями
Фото:

Чего нельзя делать 8 октября

  • Есть куриное мясо и яйца — считалось грехом в этот день.
  • Злословить, ругаться, завидовать — это могло привлечь несчастья и болезни.
  • Поднимать найденные вещи — к бедам.
  • Мыть голову — к будущим головным болям.
  • Носить грязную или поношенную одежду — к неприятностям.
  • Отказывать в помощи нуждающимся — к жизненным трудностям.
  • Лениться и перекладывать дела на других — к тяжелому труду весь следующий год.
  • Тратить весь кошелек — к долгой бедности.
Категорически запрещено подслушивать чужие разговоры или подсматривать в окна. Это означало потерю зрения или уважения
Фото:

Также считалось, что девушкам, желающим выйти замуж, нельзя в этот день есть кислые продукты. Незамужним нельзя дарить свои украшения — чтобы не потерять внимание женихов.

{{author.id ? author.name : author.author}}
