Народные приметы на 8 октября: как не навлечь беду на Сергея Капустника

В православной традиции 8 октября посвящено памяти преподобного Сергия Радонежского — одного из величайших подвижников земли русской, основателя Троице-Сергиевой лавры, а в народном отмечается Сергей Капустник. Этот день называют также «Сергей Курятник». Он символизирует смирение и заботу о своей стране, его почитали как защитника Руси, покровителя домашнего хозяйства и учения. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.
Народные традиции и обряды 8 октября
Для древних славян день носил хозяйственный смысл — он стал временем подготовки к зиме. В народных обычаях этот день называли Курятником, так как он был связан с забоем домашней птицы, и Капустником, поскольку хозяйки начинали заготавливать капусту.
Главной традицией стало рубление и заквашивание капусты. Кочаны рубили всей семьей, добавляя в соленье морковь, яблоки, бруснику или клюкву. Соление проводили в дубовых кадках: их предварительно мыли, натирали чесноком, окуривали чабрецом или полынью — это считалось защитой от порчи и способом сохранить овощи на всю зиму.
Особым ритуалом считалась выпечка капустных лепешек. Тесто клали на капустный лист, при этом произносили молитвы о здоровье, благополучии и урожае. В некоторых деревнях устраивали «капустные вечерки» — общие посиделки, во время которых женщины вместе рубили капусту, пели песни, рассказывали истории и устраивали игры. Это был важный день общественного общения, а также подготовки к зиме.
В этот день также принято было помогать нуждающимся, ухаживать за больными, убирать дом и двор. Считалось, что добрые дела принесут счастье и защиту семье на весь год.
Народные приметы на 8 октября
- Считалось, что если в этот день выпал первый снег — зима придет рано.
- Северный ветер сулит холодную зиму, южный — мягкую, западный — снежную.
- Ясная погода 8 октября означает, что она сохранится как минимум три недели.
- Большое количество желудей на дубах предвещало суровую зимы.
- Ранний отлет журавлей означал мороз на Покров (14 октября).
- Если снег выпал на убывающую Луну при сырой земле — зима будет ранней.
Также существовали приметы, связанные с домашним благополучием: услышать, как мыши скребутся в погребе — к неурожаю; если птицы громко чирикают возле дома — к хорошему урожаю зерновых.
Что можно делать 8 октября
- Заготавливать капусту на зиму. Это считалось главным делом дня.
- Печь капустные лепешки, приговаривая слова молитвы или пожелания здоровья.
- Проводить обряды, направленные на привлечение достатка, например, прятать монетку в кочан капусты и хранить его в прохладном месте. Считалось, что это привлечет деньги.
- Совершать добрые дела — помогать нуждающимся, убирать дом, ухаживать за близкими.
- Заниматься хозяйственными делами, которые обеспечат благополучие зимой.
Чего нельзя делать 8 октября
- Есть куриное мясо и яйца — считалось грехом в этот день.
- Злословить, ругаться, завидовать — это могло привлечь несчастья и болезни.
- Поднимать найденные вещи — к бедам.
- Мыть голову — к будущим головным болям.
- Носить грязную или поношенную одежду — к неприятностям.
- Отказывать в помощи нуждающимся — к жизненным трудностям.
- Лениться и перекладывать дела на других — к тяжелому труду весь следующий год.
- Тратить весь кошелек — к долгой бедности.
Также считалось, что девушкам, желающим выйти замуж, нельзя в этот день есть кислые продукты. Незамужним нельзя дарить свои украшения — чтобы не потерять внимание женихов.
