В России снизилось производство водки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В годовом выражении производство водки упало на 6%
В годовом выражении производство водки упало на 6% Фото:

В период с января по сентябрь 2025 года объем производства водки в России уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным интервалом предыдущего года, тогда как выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 9,4%. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

«Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 миллиона декалитров», — говорится в отчете. При этом производство коньяков за девять месяцев 2025 года сократилось на 17%, а всего было выпущено 78,437 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью свыше 9%, что на 4,2% меньше, чем год назад.

Согласно опубликованной статистике, наиболее выраженное снижение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции, включая готовые коктейли. За указанный период объем производства этой категории снизился на 87,8% и составил лишь 1,131 миллиона декалитров. Изменения в выпуске отдельных видов алкогольной продукции отражают корректировку потребительского спроса и сезонные колебания рынка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с января по сентябрь 2025 года объем производства водки в России уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным интервалом предыдущего года, тогда как выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 9,4%. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля. «Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 миллиона декалитров», — говорится в отчете. При этом производство коньяков за девять месяцев 2025 года сократилось на 17%, а всего было выпущено 78,437 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью свыше 9%, что на 4,2% меньше, чем год назад. Согласно опубликованной статистике, наиболее выраженное снижение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции, включая готовые коктейли. За указанный период объем производства этой категории снизился на 87,8% и составил лишь 1,131 миллиона декалитров. Изменения в выпуске отдельных видов алкогольной продукции отражают корректировку потребительского спроса и сезонные колебания рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...