В России снизилось производство водки

В период с января по сентябрь 2025 года объем производства водки в России уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным интервалом предыдущего года, тогда как выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 9,4%. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
«Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 миллиона декалитров», — говорится в отчете. При этом производство коньяков за девять месяцев 2025 года сократилось на 17%, а всего было выпущено 78,437 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью свыше 9%, что на 4,2% меньше, чем год назад.
Согласно опубликованной статистике, наиболее выраженное снижение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции, включая готовые коктейли. За указанный период объем производства этой категории снизился на 87,8% и составил лишь 1,131 миллиона декалитров. Изменения в выпуске отдельных видов алкогольной продукции отражают корректировку потребительского спроса и сезонные колебания рынка.
