Задержки и отмены рейсов в России 7 октября: онлайн-табло

Десятки рейсов задерживаются в российских авиагаванях
Какие рейсы задерживаются 7 октября 2025 года
Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает сложности. По информации на 6 октября 2025 года, в семи российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В результате этого отмечаются многочисленные задержки и отмены рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 7 октября

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля. В 7:30 мск приостановили прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 6 вылета в Геленджик, Касабланку, Пензу, Тюмень, Калининград, Сочи. Задержка при посадке ожидается у 19 рейсов. Среди направлений — Абу-Даби, Красноярск, Томск, Белград, Хабаровск, Калининград, Сочи, Геленджик. Отменены два рейса из Сочи и Калининграда.

В Домодедово задержано 4 рейса в Калининград, Москву, Минеральные Воды и Михачкалу. Отменен рейс в Абу-Даби. Прилетят с опозданием 14 рейсов. Среди направлений — Аддис-Абеба, Куляб, Норильск, Якутск, Нячанг, Хургада.

Во Внуково задержано 10 вылетов в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Тамбов и Стамбул. С опозданием прилетит 14 самолетов из Антальи, Термеза, Бухары, Алматы, Тамбова и Певека. Отмен не обнаружено.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 3 рейса в Калининград, Сочи и Тамбов. Отменены рейсы в Нижний Новгород, Москву и Худжанд. С опозданием прилетит 5 самолетов из Челябинска, Тбилиси, Томска, Сочи, Санья. Отменены прибытия из Москвы и Нижнего Новгорода.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 12 рейсов в Барнаул, курган, Анталью, Москву, Санкт-Петербург, Пермь. Отменен рейс в Нальчик. На прилет задержано более 20 рейсов из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тбилиси, Ярославля, Барнаула, Еревана, Новосибирска, Иваново.

