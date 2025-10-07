Задержки и отмены рейсов в России 7 октября: онлайн-табло

Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает сложности. По информации на 6 октября 2025 года, в семи российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В результате этого отмечаются многочисленные задержки и отмены рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 7 октября
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля. В 7:30 мск приостановили прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Cколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 6 вылета в Геленджик, Касабланку, Пензу, Тюмень, Калининград, Сочи. Задержка при посадке ожидается у 19 рейсов. Среди направлений — Абу-Даби, Красноярск, Томск, Белград, Хабаровск, Калининград, Сочи, Геленджик. Отменены два рейса из Сочи и Калининграда.
В Домодедово задержано 4 рейса в Калининград, Москву, Минеральные Воды и Михачкалу. Отменен рейс в Абу-Даби. Прилетят с опозданием 14 рейсов. Среди направлений — Аддис-Абеба, Куляб, Норильск, Якутск, Нячанг, Хургада.
Во Внуково задержано 10 вылетов в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Тамбов и Стамбул. С опозданием прилетит 14 самолетов из Антальи, Термеза, Бухары, Алматы, Тамбова и Певека. Отмен не обнаружено.
Санкт-Петербург
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 3 рейса в Калининград, Сочи и Тамбов. Отменены рейсы в Нижний Новгород, Москву и Худжанд. С опозданием прилетит 5 самолетов из Челябинска, Тбилиси, Томска, Сочи, Санья. Отменены прибытия из Москвы и Нижнего Новгорода.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 12 рейсов в Барнаул, курган, Анталью, Москву, Санкт-Петербург, Пермь. Отменен рейс в Нальчик. На прилет задержано более 20 рейсов из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тбилиси, Ярославля, Барнаула, Еревана, Новосибирска, Иваново.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.