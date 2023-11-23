Дома в курганском городе Шадринске подведут под единый дизайн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринская гордума (Курганская область) приняла концепцию единого внешнего облика городских зданий и вывесок. Ее разработали архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает telegram-канал администрации города.

«Дума утвердила архитектурный облик Шадринска — документ, регламентирующий стилистическую концепцию городских пространств. Его разработали специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга», — информирует своих подписчиков администрация. Изменения коснутся оформления рекламных конструкций, вывесок, городских фасадов и освещения.

Проект рассматривали на заседаниях думы и общественной палаты города. В итоге пришли к мнению, что новый дизайн избавит город от «кричащих» вывесок, но повысит яркость зданий.

Быстрее всего поменяют остановочные комплексы и передвижные торговые объекты. Это должно произойти в течение года. Остальным дадут на изменения пять лет.