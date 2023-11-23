Столичные архитекторы разработали дизайн зданий курганского города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Шадринск. Курган, шадринск, город шадринск
Дома в курганском городе Шадринске подведут под единый дизайн Фото:

Шадринская гордума (Курганская область) приняла концепцию единого внешнего облика городских зданий и вывесок. Ее разработали архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает telegram-канал администрации города.

«Дума утвердила архитектурный облик Шадринска — документ, регламентирующий стилистическую концепцию городских пространств. Его разработали специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга», — информирует своих подписчиков администрация. Изменения коснутся оформления рекламных конструкций, вывесок, городских фасадов и освещения.

Проект рассматривали на заседаниях думы и общественной палаты города. В итоге пришли к мнению, что новый дизайн избавит город от «кричащих» вывесок, но повысит яркость зданий.

Быстрее всего поменяют остановочные комплексы и передвижные торговые объекты. Это должно произойти в течение года. Остальным дадут на изменения пять лет.

В Шадринске (Курганская область) поменяют внешний вид здания по дизайну столичных архитекторов
В Шадринске (Курганская область) поменяют внешний вид здания по дизайну столичных архитекторов
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шадринская гордума (Курганская область) приняла концепцию единого внешнего облика городских зданий и вывесок. Ее разработали архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает telegram-канал администрации города. «Дума утвердила архитектурный облик Шадринска — документ, регламентирующий стилистическую концепцию городских пространств. Его разработали специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга», — информирует своих подписчиков администрация. Изменения коснутся оформления рекламных конструкций, вывесок, городских фасадов и освещения. Проект рассматривали на заседаниях думы и общественной палаты города. В итоге пришли к мнению, что новый дизайн избавит город от «кричащих» вывесок, но повысит яркость зданий. Быстрее всего поменяют остановочные комплексы и передвижные торговые объекты. Это должно произойти в течение года. Остальным дадут на изменения пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...