На Украине заявили о критической ситуации на границе с Польшей

УКАБ: на польско-украинской границе очень критическая ситуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Хоменко сообщил, что Украина производит больше, чем потребляет Фото:

На польско-украинской границе сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко.

«Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы», — заявил Хоменко в беседе с РБК-Украина. Он отметил, что из-за закрытия границы Украина и западные страны несут большие затраты.

По словам Хоменко, дефицит продукции не наблюдается, однако ожидается повышение цен на них. Он подчеркнул, что Украина из-за экспорта производит намного больше товаров, чем потребляет.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что экономика Украины от закрытия КПП на границе с Польшей потеряла больше 400 миллионов евро. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киева, передает RT.

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На польско-украинской границе сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко. «Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы», — заявил Хоменко в беседе с РБК-Украина. Он отметил, что из-за закрытия границы Украина и западные страны несут большие затраты. По словам Хоменко, дефицит продукции не наблюдается, однако ожидается повышение цен на них. Он подчеркнул, что Украина из-за экспорта производит намного больше товаров, чем потребляет. Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что экономика Украины от закрытия КПП на границе с Польшей потеряла больше 400 миллионов евро. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киева, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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