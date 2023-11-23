На Украине заявили о критической ситуации на границе с Польшей

На польско-украинской границе сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко.
«Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы», — заявил Хоменко в беседе с РБК-Украина. Он отметил, что из-за закрытия границы Украина и западные страны несут большие затраты.
По словам Хоменко, дефицит продукции не наблюдается, однако ожидается повышение цен на них. Он подчеркнул, что Украина из-за экспорта производит намного больше товаров, чем потребляет.
Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что экономика Украины от закрытия КПП на границе с Польшей потеряла больше 400 миллионов евро. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киева, передает RT.
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