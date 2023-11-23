В мире Украина На Украине заявили о критической ситуации на границе с Польшей УКАБ: на польско-украинской границе очень критическая ситуация 23 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 + Олег Хоменко сообщил, что Украина производит больше, чем потребляет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На польско-украинской границе сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко. «Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы», — заявил Хоменко в беседе с РБК-Украина. Он отметил, что из-за закрытия границы Украина и западные страны несут большие затраты. По словам Хоменко, дефицит продукции не наблюдается, однако ожидается повышение цен на них. Он подчеркнул, что Украина из-за экспорта производит намного больше товаров, чем потребляет. Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что экономика Украины от закрытия КПП на границе с Польшей потеряла больше 400 миллионов евро. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киева, передает RT. На польско-украинской границе сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко. «Ситуация на границе очень критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы», — заявил Хоменко в беседе с РБК-Украина. Он отметил, что из-за закрытия границы Украина и западные страны несут большие затраты. По словам Хоменко, дефицит продукции не наблюдается, однако ожидается повышение цен на них. Он подчеркнул, что Украина из-за экспорта производит намного больше товаров, чем потребляет. Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что экономика Украины от закрытия КПП на границе с Польшей потеряла больше 400 миллионов евро. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киева, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям