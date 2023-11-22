Молдавия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва в армию

22 ноября 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Украина никогда не обращалась к Молдавии с просьбой о выдаче призывников Фото: Официальный сайт президента Украины Молдавия не собирается экстрадировать Украине уклоняющихся от призыва в армию людей. Между двумя странами никогда не существовало соглашения о выдаче граждан призывного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров. «На сегодня ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — заявил Захаров в эфире Radio Moldova . Он подчеркнул, что между Молдавией и Украиной никогда не было соглашения о выдаче уклоняющихся граждан призывного возраста. По словам пресс-секретаря МИД, Киев никогда не обращался к стране с подобной просьбой. Ранее сообщалось, что Польша начала выдавать Киеву украинских беженцев призывного возраста, нелегально въехавших на территорию страны после 24 февраля 2022 года. Польская газета «Речь Посполита» уточняет, что в Польше остались еще около 80 тысяч таких граждан. По мнению члена комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федора Вениславского, этих граждан нужно отправить в ряды Вооруженных сил Украины. Киев также может начать уголовное дело против граждан своей страны призывного возраста, которые остаются на территории Польши.

Молдавия не собирается экстрадировать Украине уклоняющихся от призыва в армию людей. Между двумя странами никогда не существовало соглашения о выдаче граждан призывного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров. «На сегодня ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — заявил Захаров в эфире Radio Moldova. Он подчеркнул, что между Молдавией и Украиной никогда не было соглашения о выдаче уклоняющихся граждан призывного возраста. По словам пресс-секретаря МИД, Киев никогда не обращался к стране с подобной просьбой. Ранее сообщалось, что Польша начала выдавать Киеву украинских беженцев призывного возраста, нелегально въехавших на территорию страны после 24 февраля 2022 года. Польская газета «Речь Посполита» уточняет, что в Польше остались еще около 80 тысяч таких граждан. По мнению члена комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федора Вениславского, этих граждан нужно отправить в ряды Вооруженных сил Украины. Киев также может начать уголовное дело против граждан своей страны призывного возраста, которые остаются на территории Польши.