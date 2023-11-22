Польские перевозчики блокируют еще один пункт пропуска на границе с Украиной

22 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владимир Балин заявил, что Украина потеряла больше 400 миллионов евро из-за закрытия КПП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Польские перевозчики закрыли очередной пункт пропуска на границе с Украиной. Акцию протеста продлят до 1 февраля 2024 года. Об этом заявил один из руководителей протестной акции Рафал Меклер. По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина, Украина из-за закрытия КПП потеряла больше 400 миллионов евро. «Мы подали очередную заявку (на проведение акции протеста — прим.URA.RU). Она принята без оговорок», — заявил Меклер в соцсети Х. Он отметил, что закрытие пропуска в Дорохуске будет длиться до 1 февраля 2024 года. Меклер подчеркнул, что в протесте будут участвовать фермеры, которые будут блокировать пункт пропуска «Медыка». «Вместе мы можем больше», — заявил он. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что экономика Украины от закрытия КПП на границе с Польшей потеряла больше 400 миллионов евро. По его словам, ситуация критическая для страны. Он отметил, что за день украинский автоперевозчик может потерять около 350 евро. Ранее сообщалось, что польские перевозчики начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, передает RT. С 6 ноября они заблокировали три КПП с украинской границей. Украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польские перевозчики закрыли очередной пункт пропуска на границе с Украиной. Акцию протеста продлят до 1 февраля 2024 года. Об этом заявил один из руководителей протестной акции Рафал Меклер. По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина, Украина из-за закрытия КПП потеряла больше 400 миллионов евро. «Мы подали очередную заявку (на проведение акции протеста — прим.URA.RU). Она принята без оговорок», — заявил Меклер в соцсети Х. Он отметил, что закрытие пропуска в Дорохуске будет длиться до 1 февраля 2024 года. Меклер подчеркнул, что в протесте будут участвовать фермеры, которые будут блокировать пункт пропуска «Медыка». «Вместе мы можем больше», — заявил он. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что экономика Украины от закрытия КПП на границе с Польшей потеряла больше 400 миллионов евро. По его словам, ситуация критическая для страны. Он отметил, что за день украинский автоперевозчик может потерять около 350 евро. Ранее сообщалось, что польские перевозчики начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, передает RT. С 6 ноября они заблокировали три КПП с украинской границей. Украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину.