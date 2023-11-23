Мишустин подписал постановление для поддержки сельхозпроизводителей

Правительство РФ выделит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Подписанное соответствующее постановление позволит оказать поддержку ряду сельхозпроизводителей в Центральной России, Поволжье и Сибири. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 ноября на заседании правительства.
«Весной мы уже направили на эти цели 10 млрд рублей в рамках субсидии на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых, урожаи которых остаются достаточно высокими», — подчеркнул Михаил Мишустин. Он также отметил, что правительство предоставит сельхозпроизводителям дополнительные средства в размере 10 млрд рублей, которые поспособствуют сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей. Его выступление опубликовано на сайте правительства.
Президент РФ Владимир Путин ранее призывал принять во внимание ситуацию на мировом рынке зерна, где наблюдается достаточно высокое предложение. Он также отмечал, что Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире.
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