В Пермском крае начинают открываться горнолыжные курорты. Инфографика

23 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

На горнолыжном курорте «Губаха» уже катаются люди Фото: Сергей Русанов © URA.RU После первых снегопадов жители Пермского края начинают готовиться к новому лыжному сезону. Несмотря на то, что многие горнолыжные курорты только начали открываться, пермяки уже скатываются со склонов гор на своих лыжах и сноубордах. В преддверии лыжного сезона URA.RU подготовило подборку горнолыжных курортов Пермского края и лыжных трасс в Перми, которые уже открылись или скоро откроются для посетителей. Если нет времени или возможности далеко ехать, то вблизи столицы Прикамья находятся базы отдыха «Иван-гора», «Ельники», «Снегири», «Жебреи» и Юго-камские горки. В случае, когда есть собственное авто и возможность находиться на горнолыжном курорте дольше, то в регионе есть базы отдыха «Губаха», «Такман» (рядом с Чусовым), «Светлячок» (у Кунгура), «Ашатли» (в Бардинском районе). Также на этих базах отдыха можно снять гостевые дома или номера, чтобы подольше пожить возле склонов. Для тех, кто не имеет возможности выехать на горнолыжные трассы в регионе, URA.RU подготовили список лыжных трасс в пределах Перми. Местами для занятий лыжным спортом с редакцией поделились члены спортивного клуба «Твин Пикс». Лыжные трассы имеются на базе «Динамо», «Прикамье», «Пермские медведи» и «Подснежник». Также покататься можно в Балатовском парке и около экотропы за Липовой горой и в Андроновском лесу. Загородные горнолыжные базы отдыха URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После первых снегопадов жители Пермского края начинают готовиться к новому лыжному сезону. Несмотря на то, что многие горнолыжные курорты только начали открываться, пермяки уже скатываются со склонов гор на своих лыжах и сноубордах. В преддверии лыжного сезона URA.RU подготовило подборку горнолыжных курортов Пермского края и лыжных трасс в Перми, которые уже открылись или скоро откроются для посетителей. Если нет времени или возможности далеко ехать, то вблизи столицы Прикамья находятся базы отдыха «Иван-гора», «Ельники», «Снегири», «Жебреи» и Юго-камские горки. В случае, когда есть собственное авто и возможность находиться на горнолыжном курорте дольше, то в регионе есть базы отдыха «Губаха», «Такман» (рядом с Чусовым), «Светлячок» (у Кунгура), «Ашатли» (в Бардинском районе). Также на этих базах отдыха можно снять гостевые дома или номера, чтобы подольше пожить возле склонов. Для тех, кто не имеет возможности выехать на горнолыжные трассы в регионе, URA.RU подготовили список лыжных трасс в пределах Перми. Местами для занятий лыжным спортом с редакцией поделились члены спортивного клуба «Твин Пикс». Лыжные трассы имеются на базе «Динамо», «Прикамье», «Пермские медведи» и «Подснежник». Также покататься можно в Балатовском парке и около экотропы за Липовой горой и в Андроновском лесу.