Два кандидата поборются за должность главы пермского города
В конкурсе участвует нынешний глава округа Халиль Алапанов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На заседании конкурсной комиссии были определены претенденты на должность главы Бардымского муниципального округа (Пермский край). В число кандидатов вошли два человека.
«Это нынешний глава округа Халиль Алапанов. А также Раиль Мурсалимов, который занимает должность начальника Красноярского территориального отдела администрации округа», — сообщает telegram-канал «На местах».
Представление своих программ развития территории кандидаты осуществят на заседании Думы, которое запланировано на 27 ноября. Именно после этого мероприятия депутаты примут решение о выборе главы территории.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кишерти Пермского края развернулась борьба за кресло главы округа. Заявки на участие в конкурсе подали начальник управления экономики Кишертского округа Оксана Кобякова и глава окружной администрации Наталья Колобова.
