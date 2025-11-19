Логотип РИА URA.RU
Два кандидата поборются за должность главы пермского города

В Барде Пермского края определены кандидаты на должность главы
19 ноября 2025 в 12:24
В конкурсе участвует нынешний глава округа Халиль Алапанов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании конкурсной комиссии были определены претенденты на должность главы Бардымского муниципального округа (Пермский край). В число кандидатов вошли два человека.

«Это нынешний глава округа Халиль Алапанов. А также Раиль Мурсалимов, который занимает должность начальника Красноярского территориального отдела администрации округа», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Представление своих программ развития территории кандидаты осуществят на заседании Думы, которое запланировано на 27 ноября. Именно после этого мероприятия депутаты примут решение о выборе главы территории.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кишерти Пермского края развернулась борьба за кресло главы округа. Заявки на участие в конкурсе подали начальник управления экономики Кишертского округа Оксана Кобякова и глава окружной администрации Наталья Колобова.

