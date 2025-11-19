Два кандидата поборются за должность главы пермского города

В конкурсе участвует нынешний глава округа Халиль Алапанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании конкурсной комиссии были определены претенденты на должность главы Бардымского муниципального округа (Пермский край). В число кандидатов вошли два человека.

«Это нынешний глава округа Халиль Алапанов. А также Раиль Мурсалимов, который занимает должность начальника Красноярского территориального отдела администрации округа», — сообщает telegram-канал «На местах».

Представление своих программ развития территории кандидаты осуществят на заседании Думы, которое запланировано на 27 ноября. Именно после этого мероприятия депутаты примут решение о выборе главы территории.

