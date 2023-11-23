Мэр Ханты-Мансийска дал установки единороссам в преддверии выборов президента РФ

24 ноября 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Опыт работы «Единой России» — основа для проведения успешной президентской кампании, заявил Максим Ряшин Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Глава Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин, обращаясь к представителям местной партии «Единая Россия», отметил, что партийцы должны, как и прежде, показать сплоченность и проявить гражданскую ответственность во время проведения выборов президента РФ. Об этом он заявил в соцсетях. «В 2024 году состоятся главные для страны выборы — Президента Российской Федерации. Наш опыт работы, достигнутые результаты — основа для успешного проведения президентской кампании! Уверен, что мы, как и прежде, продемонстрируем сплоченность и гражданскую ответственность за судьбу нашей Родины», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы состоятся в срок, никаких отмен или переносов не будет.

Глава Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин, обращаясь к представителям местной партии «Единая Россия», отметил, что партийцы должны, как и прежде, показать сплоченность и проявить гражданскую ответственность во время проведения выборов президента РФ. Об этом он заявил в соцсетях. «В 2024 году состоятся главные для страны выборы — Президента Российской Федерации. Наш опыт работы, достигнутые результаты — основа для успешного проведения президентской кампании! Уверен, что мы, как и прежде, продемонстрируем сплоченность и гражданскую ответственность за судьбу нашей Родины», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы состоятся в срок, никаких отмен или переносов не будет.