23 ноября 2023

Мэр Ханты-Мансийска дал установки единороссам в преддверии выборов президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Опыт работы «Единой России» — основа для проведения успешной президентской кампании, заявил Максим Ряшин Фото:

Глава Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин, обращаясь к представителям местной партии «Единая Россия», отметил, что партийцы должны, как и прежде, показать сплоченность и проявить гражданскую ответственность во время проведения выборов президента РФ. Об этом он заявил в соцсетях.

«В 2024 году состоятся главные для страны выборы — Президента Российской Федерации. Наш опыт работы, достигнутые результаты — основа для успешного проведения президентской кампании! Уверен, что мы, как и прежде, продемонстрируем сплоченность и гражданскую ответственность за судьбу нашей Родины», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы состоятся в срок, никаких отмен или переносов не будет.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин, обращаясь к представителям местной партии «Единая Россия», отметил, что партийцы должны, как и прежде, показать сплоченность и проявить гражданскую ответственность во время проведения выборов президента РФ. Об этом он заявил в соцсетях. «В 2024 году состоятся главные для страны выборы — Президента Российской Федерации. Наш опыт работы, достигнутые результаты — основа для успешного проведения президентской кампании! Уверен, что мы, как и прежде, продемонстрируем сплоченность и гражданскую ответственность за судьбу нашей Родины», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы состоятся в срок, никаких отмен или переносов не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...