Путин поставил точку в вопросе о выборах-2024

Путин: в России не будут переносить или отменять выборы президента в 2024 году
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Единый день голосования в сентябре 2023 года и президентские выборы в 2024 году пройдут в срок, никаких отмен или переносов не будет. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

«Президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом», — заявил Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.

Ранее Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться на пятый срок. Такое право он получил по обновленной в 2020 году Конституции РФ. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эксклюзивном интервью назвал Путина главным кандидатом на грядущих выборах, которые пройдут в марте 2024 года.

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Единый день голосования в сентябре 2023 года и президентские выборы в 2024 году пройдут в срок, никаких отмен или переносов не будет. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин. «Президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом», — заявил Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Ранее Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться на пятый срок. Такое право он получил по обновленной в 2020 году Конституции РФ. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эксклюзивном интервью назвал Путина главным кандидатом на грядущих выборах, которые пройдут в марте 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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