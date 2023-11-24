В США предложили ЕС подкупить Трампа ради Украины

Politico: ЕС будет закупать оружие у США ради поддержки Трампом Украины

24 ноября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Евросоюз может закупать оружие у США ради Украины, если Дональд Трамп станет президентом Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США Евросоюз может закупать американское оружие, чтобы вынудить того продолжить поддерживать Украину. Об этом заявил журналист Джозеф де Век. «Лидеры ЕС опасаются, что в случае переизбрания бывший президент [Дональд Трамп] может сократить американскую помощь Украине, но они, возможно, просто смогут его подкупить [закупая американское оружие]», — написал Джозеф де Век в материале для Politico. По его словам, в ЕС могут закупать оружие у США на протяжении многих лет, а также финансировать американские контракты. «Это обойдется Европе примерно в 45 миллиардов евро в год», — спрогнозировал он. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По результатам предварительны опросов, экс-президент Дональд Трамп опережает действующего лидера страны Джо Байдена по количеству голос избирателей в пяти из шести штатов. Несмотря на 37 уголовных обвинений в адрес Трампа, Верховный суд США не стал запрещать ему участвовать в выборах.

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США Евросоюз может закупать американское оружие, чтобы вынудить того продолжить поддерживать Украину. Об этом заявил журналист Джозеф де Век. «Лидеры ЕС опасаются, что в случае переизбрания бывший президент [Дональд Трамп] может сократить американскую помощь Украине, но они, возможно, просто смогут его подкупить [закупая американское оружие]», — написал Джозеф де Век в материале для Politico. По его словам, в ЕС могут закупать оружие у США на протяжении многих лет, а также финансировать американские контракты. «Это обойдется Европе примерно в 45 миллиардов евро в год», — спрогнозировал он. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По результатам предварительны опросов, экс-президент Дональд Трамп опережает действующего лидера страны Джо Байдена по количеству голос избирателей в пяти из шести штатов. Несмотря на 37 уголовных обвинений в адрес Трампа, Верховный суд США не стал запрещать ему участвовать в выборах.