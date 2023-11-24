В США предложили ЕС подкупить Трампа ради Украины

Politico: ЕС будет закупать оружие у США ради поддержки Трампом Украины
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Евросоюз может закупать оружие у США ради Украины, если Дональд Трамп станет президентом Фото:

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США Евросоюз может закупать американское оружие, чтобы вынудить того продолжить поддерживать Украину. Об этом заявил журналист Джозеф де Век.

«Лидеры ЕС опасаются, что в случае переизбрания бывший президент [Дональд Трамп] может сократить американскую помощь Украине, но они, возможно, просто смогут его подкупить [закупая американское оружие]», — написал Джозеф де Век в материале для Politico. По его словам, в ЕС могут закупать оружие у США на протяжении многих лет, а также финансировать американские контракты. «Это обойдется Европе примерно в 45 миллиардов евро в год», — спрогнозировал он.

В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По результатам предварительны опросов, экс-президент Дональд Трамп опережает действующего лидера страны Джо Байдена по количеству голос избирателей в пяти из шести штатов. Несмотря на 37 уголовных обвинений в адрес Трампа, Верховный суд США не стал запрещать ему участвовать в выборах.

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В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США Евросоюз может закупать американское оружие, чтобы вынудить того продолжить поддерживать Украину. Об этом заявил журналист Джозеф де Век. «Лидеры ЕС опасаются, что в случае переизбрания бывший президент [Дональд Трамп] может сократить американскую помощь Украине, но они, возможно, просто смогут его подкупить [закупая американское оружие]», — написал Джозеф де Век в материале для Politico. По его словам, в ЕС могут закупать оружие у США на протяжении многих лет, а также финансировать американские контракты. «Это обойдется Европе примерно в 45 миллиардов евро в год», — спрогнозировал он. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По результатам предварительны опросов, экс-президент Дональд Трамп опережает действующего лидера страны Джо Байдена по количеству голос избирателей в пяти из шести штатов. Несмотря на 37 уголовных обвинений в адрес Трампа, Верховный суд США не стал запрещать ему участвовать в выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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