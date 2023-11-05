05 ноября 2023

NYT: Трамп опережает Байдена по поддержке избирателей в пяти важнейших штатах

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп опередил действующего президента США Джо Байдена по количеству выборщиков Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп смог опередить действующего лидера Запада Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах, следует из опроса американской газеты и Сиенского колледжа (Нью-Йорк).

«Джо Байден уступает Дональду Трампу четырех до десяти процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Действующий президент США опережает своего оппонента только в Висконсине на два процентных пункта», — пишет газета The New York Times. Следуя аналитике, если бы выборы проходили сейчас, то на сторону Трампа встанут 67 выборщиков, а на Байдена всего десять.

Кроме того, порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего поддержка Джо Байдена также снижается. В опросе приняли участие 3,6 тысячи граждан Америки.

Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Ранее стало известно, что верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу баллотироваться на выборы в 2024 году.

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Бывший президент США Дональд Трамп смог опередить действующего лидера Запада Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах, следует из опроса американской газеты и Сиенского колледжа (Нью-Йорк). «Джо Байден уступает Дональду Трампу четырех до десяти процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Действующий президент США опережает своего оппонента только в Висконсине на два процентных пункта», — пишет газета The New York Times. Следуя аналитике, если бы выборы проходили сейчас, то на сторону Трампа встанут 67 выборщиков, а на Байдена всего десять. Кроме того, порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего поддержка Джо Байдена также снижается. В опросе приняли участие 3,6 тысячи граждан Америки. Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Ранее стало известно, что верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу баллотироваться на выборы в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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