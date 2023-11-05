NYT: Трамп опережает Байдена по поддержке избирателей в пяти важнейших штатах

05 ноября 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп опередил действующего президента США Джо Байдена по количеству выборщиков Фото: Official White House / Tia Dufour Бывший президент США Дональд Трамп смог опередить действующего лидера Запада Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах, следует из опроса американской газеты и Сиенского колледжа (Нью-Йорк). «Джо Байден уступает Дональду Трампу четырех до десяти процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Действующий президент США опережает своего оппонента только в Висконсине на два процентных пункта», — пишет газета The New York Times. Следуя аналитике, если бы выборы проходили сейчас, то на сторону Трампа встанут 67 выборщиков, а на Байдена всего десять. Кроме того, порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего поддержка Джо Байдена также снижается. В опросе приняли участие 3,6 тысячи граждан Америки. Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Ранее стало известно, что верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу баллотироваться на выборы в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп смог опередить действующего лидера Запада Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах, следует из опроса американской газеты и Сиенского колледжа (Нью-Йорк). «Джо Байден уступает Дональду Трампу четырех до десяти процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Действующий президент США опережает своего оппонента только в Висконсине на два процентных пункта», — пишет газета The New York Times. Следуя аналитике, если бы выборы проходили сейчас, то на сторону Трампа встанут 67 выборщиков, а на Байдена всего десять. Кроме того, порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего поддержка Джо Байдена также снижается. В опросе приняли участие 3,6 тысячи граждан Америки. Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Ранее стало известно, что верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу баллотироваться на выборы в 2024 году.