Директором пермского фонда губернаторских грантов стал чиновник из Березников

Сергей Воробьев вступит в должность в начале декабря
На должность директора фонда губернаторских грантов назначен Сергей Воробьев. На этом поту он сменит Елену Малкову. Воробьев занимает должность замглавы Березников
«Совет фонда губернаторских грантов решил назначить на должность директора фонда Сергея Воробьева. Ранее эту должность занимала Елена Малкова», — сообщает интернет-газета «Звезда». В должность Воробьев вступит 4 декабря.
Воробьев занимался молодежной политикой. Сейчас он работает заместителем главы администрации Березников.
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