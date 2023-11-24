Общество Shot: на складе Wildberries в Подмосковье задержали 150 человек 24 ноября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 + Полиция вывезла 150 уклонистов и мигрантов со склада Wildberries в Подмосковье, сообщает Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Подмосковье сотрудники полиции увезли 150 человек со склада Wildberries. В их число входили уклонисты от армии, а также нелегальные мигранты. «Со склада Wildberries в подмосковной Электростали увезли около 150 человек. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты», — передает Shot, ссылаясь на собственный источник. Для перевозки задержанных использовались спецавтобусы. Перед отправкой в отдел полиции у них проверяли паспорта и военные билеты. URA.RU подало запрос в УМВД по Московской области. Ответ ожидается. В Подмосковье на этом же складе также задержали 16 сотрудников Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Они получили штрафы до пяти тысяч рублей. В Подмосковье сотрудники полиции увезли 150 человек со склада Wildberries. В их число входили уклонисты от армии, а также нелегальные мигранты. «Со склада Wildberries в подмосковной Электростали увезли около 150 человек. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты», — передает Shot, ссылаясь на собственный источник. Для перевозки задержанных использовались спецавтобусы. Перед отправкой в отдел полиции у них проверяли паспорта и военные билеты. URA.RU подало запрос в УМВД по Московской области. Ответ ожидается. В Подмосковье на этом же складе также задержали 16 сотрудников Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Они получили штрафы до пяти тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям