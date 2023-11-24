Shot: на складе Wildberries в Подмосковье задержали 150 человек

В Подмосковье сотрудники полиции увезли 150 человек со склада Wildberries. В их число входили уклонисты от армии, а также нелегальные мигранты.
«Со склада Wildberries в подмосковной Электростали увезли около 150 человек. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты», — передает Shot, ссылаясь на собственный источник. Для перевозки задержанных использовались спецавтобусы. Перед отправкой в отдел полиции у них проверяли паспорта и военные билеты.
URA.RU подало запрос в УМВД по Московской области. Ответ ожидается.
В Подмосковье на этом же складе также задержали 16 сотрудников Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Они получили штрафы до пяти тысяч рублей.
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