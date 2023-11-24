Shot: на складе Wildberries в Подмосковье задержали 150 человек

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Полиция вывезла 150 уклонистов и мигрантов со склада Wildberries в Подмосковье, сообщает Shot Фото:

В Подмосковье сотрудники полиции увезли 150 человек со склада Wildberries. В их число входили уклонисты от армии, а также нелегальные мигранты.

«Со склада Wildberries в подмосковной Электростали увезли около 150 человек. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты», — передает Shot, ссылаясь на собственный источник. Для перевозки задержанных использовались спецавтобусы. Перед отправкой в отдел полиции у них проверяли паспорта и военные билеты.

URA.RU подало запрос в УМВД по Московской области. Ответ ожидается.

В Подмосковье на этом же складе также задержали 16 сотрудников Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Они получили штрафы до пяти тысяч рублей.

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В Подмосковье сотрудники полиции увезли 150 человек со склада Wildberries. В их число входили уклонисты от армии, а также нелегальные мигранты. «Со склада Wildberries в подмосковной Электростали увезли около 150 человек. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты», — передает Shot, ссылаясь на собственный источник. Для перевозки задержанных использовались спецавтобусы. Перед отправкой в отдел полиции у них проверяли паспорта и военные билеты. URA.RU подало запрос в УМВД по Московской области. Ответ ожидается. В Подмосковье на этом же складе также задержали 16 сотрудников Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Они получили штрафы до пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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