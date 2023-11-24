В Подмосковье задержали 16 сотрудников Wildberries

В подмосковной Электростали задержали 16 работников склада Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
«В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ», — приводит слова Петровой РИА Новости. На каждого из задержанных наложили штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое мигрантов выдворили из страны.
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