В Подмосковье задержали 16 сотрудников Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
На складе Wildberries незаконно работали мигранты Фото:

В подмосковной Электростали задержали 16 работников склада Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

«В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ», — приводит слова Петровой РИА Новости. На каждого из задержанных наложили штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое мигрантов выдворили из страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковной Электростали задержали 16 работников склада Wildberries за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. «В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ», — приводит слова Петровой РИА Новости. На каждого из задержанных наложили штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое мигрантов выдворили из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...