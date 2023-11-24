ХАМАС передало израильской армии 13 пленных

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операта
ХАМАС освободило 13 пленных из сектора Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинская группировка ХАМАС передала первую группу заложников армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего освобождены 13 израильтян, а также 12 тайских заложников.

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Израиль готов обменять заключенных: как началось перемирие в секторе Газа

Об этом одним из первых написало издание Times of Israel. «13 заложников из Газы теперь вместе с Красным Крестом направляются в Израиль», — отметили журналисты.

«Службы безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 таиландских заложников были освобождены», — подтвердил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в соцсети X. Уточняется, что освобождение этой группы является первым из четырех этапов. Всего ХАМАС согласилось на вызволение из плена порядка 50 граждан.

Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. Приостановить военные действия в секторе Газа планировалось еще днем ранее, однако прекращение огня перенесли из-за неполных списков пленных, заявили в западных СМИ.

За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Кроме того, служба безопасности еврейского государства получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм.

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Палестинская группировка ХАМАС передала первую группу заложников армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего освобождены 13 израильтян, а также 12 тайских заложников. Об этом одним из первых написало издание Times of Israel. «13 заложников из Газы теперь вместе с Красным Крестом направляются в Израиль», — отметили журналисты. «Службы безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 таиландских заложников были освобождены», — подтвердил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в соцсети X. Уточняется, что освобождение этой группы является первым из четырех этапов. Всего ХАМАС согласилось на вызволение из плена порядка 50 граждан. Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. Приостановить военные действия в секторе Газа планировалось еще днем ранее, однако прекращение огня перенесли из-за неполных списков пленных, заявили в западных СМИ. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Кроме того, служба безопасности еврейского государства получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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