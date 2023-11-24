В мире ХАМАС передало израильской армии 13 пленных 24 ноября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 + ХАМАС освободило 13 пленных из сектора Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинская группировка ХАМАС передала первую группу заложников армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего освобождены 13 израильтян, а также 12 тайских заложников. Новость по теме Израиль готов обменять заключенных: как началось перемирие в секторе Газа Об этом одним из первых написало издание Times of Israel. «13 заложников из Газы теперь вместе с Красным Крестом направляются в Израиль», — отметили журналисты. «Службы безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 таиландских заложников были освобождены», — подтвердил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в соцсети X. Уточняется, что освобождение этой группы является первым из четырех этапов. Всего ХАМАС согласилось на вызволение из плена порядка 50 граждан. Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. Приостановить военные действия в секторе Газа планировалось еще днем ранее, однако прекращение огня перенесли из-за неполных списков пленных, заявили в западных СМИ. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Кроме того, служба безопасности еврейского государства получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Палестинская группировка ХАМАС передала первую группу заложников армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего освобождены 13 израильтян, а также 12 тайских заложников. Об этом одним из первых написало издание Times of Israel. «13 заложников из Газы теперь вместе с Красным Крестом направляются в Израиль», — отметили журналисты. «Службы безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 таиландских заложников были освобождены», — подтвердил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в соцсети X. Уточняется, что освобождение этой группы является первым из четырех этапов. Всего ХАМАС согласилось на вызволение из плена порядка 50 граждан. Израиль и ХАМАС 24 ноября договорились о четырехдневном перемирии для обмена десятками заложников. Приостановить военные действия в секторе Газа планировалось еще днем ранее, однако прекращение огня перенесли из-за неполных списков пленных, заявили в западных СМИ. За время перемирия израильская сторона намерена отдать 150 заключенных, а палестинцы — 50. Кроме того, служба безопасности еврейского государства получила список из 39 палестинских заключенных, осужденных за терроризм. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям