В секторе Газа началось перемирие

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операта
В секторе Газа началось четырехдневное перемирие между Израилем и Палестиной Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа началось четырехдневное перемирие Израиля и ХАМАС. Режим прекращения огня будет длиться четыре дня.

«В секторе Газа вступило в силу перемирие», — передает арабский телеканал Al Jazeera. Во время него стороны намерены обменяться заложниками. ХАМАС пообещал освободить 50 человек, а ЦАХАЛ — 150. При этом Израиль намерен оставаться на своих позициях в секторе Газа.

Израиль и Палестина заявляли о планирующемся перемирия еще 21 ноября. Изначально предполагалось, что оно начнется 23 числа, но по итогу было перенесено на сутки. Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан подчеркнул, что после окончания паузы Израиль продолжит операцию в Газе, сообщает Life. В свою очередь, представители ХАМАС выразили надежду на дальнейшее продление перемирия. Конфликт на Ближнем Востоке длится с 7 октября.

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В секторе Газа началось четырехдневное перемирие Израиля и ХАМАС. Режим прекращения огня будет длиться четыре дня. «В секторе Газа вступило в силу перемирие», — передает арабский телеканал Al Jazeera. Во время него стороны намерены обменяться заложниками. ХАМАС пообещал освободить 50 человек, а ЦАХАЛ — 150. При этом Израиль намерен оставаться на своих позициях в секторе Газа. Израиль и Палестина заявляли о планирующемся перемирия еще 21 ноября. Изначально предполагалось, что оно начнется 23 числа, но по итогу было перенесено на сутки. Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан подчеркнул, что после окончания паузы Израиль продолжит операцию в Газе, сообщает Life. В свою очередь, представители ХАМАС выразили надежду на дальнейшее продление перемирия. Конфликт на Ближнем Востоке длится с 7 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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