Израиль готов обменять заключенных: как началось перемирие в секторе Газа

Израиль начал готовиться к освобождению палестинских пленников

24 ноября 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Режим прекращения огня в секторе Газа продлится четыре дня Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа стартовало четырехдневное перемирие между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Последние получили от Палестины список из 39 человек, осужденных за терроризм, и начали готовиться к их освобождению уже сегодня. URA.RU рассказывает, как сейчас проходит режим прекращения огня. Начало перемирия Перемирие между сторонами военного конфликта в секторе Газа стартовало в 08:00 (по мск). Еще заранее стало известно, что ЦАХАЛ и боевики ХАМАС договорились об обмене пленными солдатам в период затишья. Еврейское государство планирует отдать противнику 150 человек, а палестинцы — 50. Однако с начала перемирия не успело пройти часа, как палестинцы из города Рафах обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня. Сообщалось, что солдаты ЦАХАЛ якобы обстреливали своего противника к северу от Рафах. При этом Тель-Авив не подтвердил удары. Реакция жителей сектора Газа После начала перемирия Армия обороны Израиля обратилась к эвакуированным жителям сектора Газа с просьбой не возвращаться на северную часть территории. Для этого ЦАХАЛ распространил информационные листовки. Несмотря на предупреждение, жители палестинской территории начали двигаться на северо-восток сектора Газа, откуда были ранее эвакуированы. Далее арабский телеканал Al Mayadeen начал сообщать об обстреле мирных жителей, вышедших на улицы Бейт-Хануна (город на севере сектора Газа — прим. URA.RU). Телеканал Al Jazeera также отмечал, что из Египта в анклав начали возвращаться жители Палестины. Всего оттуда переместились 36 человек. Общая обстановка в Газе Спустя несколько часов с начала перемирия представители ЦАХАЛ начали переправлять на юг анклава цистерны с топливом и газом в рамках гуманитарной помощи. Отмечается, что топливо будет поставляться ежедневно на период проведения режима прекращения огня. Помимо него, мирному населению сектора Газа будут передавать продовольствие и медикаменты. Известно, что около 450 российских граждан продолжают находиться на сегодня в секторе Газа. Об этом сообщила секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В секторе Газа стартовало четырехдневное перемирие между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Последние получили от Палестины список из 39 человек, осужденных за терроризм, и начали готовиться к их освобождению уже сегодня. URA.RU рассказывает, как сейчас проходит режим прекращения огня. Перемирие между сторонами военного конфликта в секторе Газа стартовало в 08:00 (по мск). Еще заранее стало известно, что ЦАХАЛ и боевики ХАМАС договорились об обмене пленными солдатам в период затишья. Еврейское государство планирует отдать противнику 150 человек, а палестинцы — 50. Однако с начала перемирия не успело пройти часа, как палестинцы из города Рафах обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня. Сообщалось, что солдаты ЦАХАЛ якобы обстреливали своего противника к северу от Рафах. При этом Тель-Авив не подтвердил удары. После начала перемирия Армия обороны Израиля обратилась к эвакуированным жителям сектора Газа с просьбой не возвращаться на северную часть территории. Для этого ЦАХАЛ распространил информационные листовки. Несмотря на предупреждение, жители палестинской территории начали двигаться на северо-восток сектора Газа, откуда были ранее эвакуированы. Далее арабский телеканал Al Mayadeen начал сообщать об обстреле мирных жителей, вышедших на улицы Бейт-Хануна (город на севере сектора Газа — прим. URA.RU). Телеканал Al Jazeera также отмечал, что из Египта в анклав начали возвращаться жители Палестины. Всего оттуда переместились 36 человек. Спустя несколько часов с начала перемирия представители ЦАХАЛ начали переправлять на юг анклава цистерны с топливом и газом в рамках гуманитарной помощи. Отмечается, что топливо будет поставляться ежедневно на период проведения режима прекращения огня. Помимо него, мирному населению сектора Газа будут передавать продовольствие и медикаменты. Известно, что около 450 российских граждан продолжают находиться на сегодня в секторе Газа. Об этом сообщила секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.