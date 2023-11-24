Путин: человечество начинает новую главу существования

24 ноября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Путин назвал очевидным, что с внедрением искусственного интеллекта «человечество начинает новую главу своего существования» Фото: Владимир Андреев © URA.RU С внедрением искусственного интеллекта «человечество начинает новую главу своего существования». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности». «С внедрением искусственного интеллекта человечество начинает новую главу своего существования, улучшает качество управления, все шире внедряется в работу регионов», — заявил Путин. «Использование технологий стало повседневной реальностью. Генеративный искусственный интеллект формирует чертежи деталей, создает фильмы, музыку и стихи», — подчеркнул президент. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Он отметил, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может быть их помощником. По его словам, сегодня это важнейший ключевой ресурс, чтобы стать супер эффективными в любых сферах. «Используя генеративный искусственный интеллект, компании могут создавать уникальные характеристики». Что касается сферы госуправления, искусственный интеллект поможет ускорить процессы выверенных решений.

С внедрением искусственного интеллекта «человечество начинает новую главу своего существования». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности». «С внедрением искусственного интеллекта человечество начинает новую главу своего существования, улучшает качество управления, все шире внедряется в работу регионов», — заявил Путин. «Использование технологий стало повседневной реальностью. Генеративный искусственный интеллект формирует чертежи деталей, создает фильмы, музыку и стихи», — подчеркнул президент. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Он отметил, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может быть их помощником. По его словам, сегодня это важнейший ключевой ресурс, чтобы стать супер эффективными в любых сферах. «Используя генеративный искусственный интеллект, компании могут создавать уникальные характеристики». Что касается сферы госуправления, искусственный интеллект поможет ускорить процессы выверенных решений.