На защиту тюменского кампуса от стихии потратят 1,7 млрд рублей

В Тюмени построят дамбу для защиты студенческого кампуса от воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, набережная тобола, плотина, дамба кургана
Дамбу на Туре построят для защиты будущего кампуса (архивное фото) Фото:

За счет регионального бюджета в Тюмени построят дамбу, которая в будущем должна будет защитить студенческий кампус мирового уровня от возможных затопления и подтопления. Закупку на работы разместили власти Тюменской области. Стоимость контракта по проектированию и строительству объекта составляет 1,7 млрд рублей.

«Подготовка проектной документации по инженерной защите левобережной части Туры, строительство дамбы, берегоукрепление со стороны озера Круглое и создание искусственных земельных участков на водном объекте. Назначение: защита территории от затопления и подтопления, по проекту размещения межуниверситетского кампуса мирового уровня», — говорится в документах закупки.

Начальная стоимость контракта составляет 1,7 млрд рублей. Закончить все работы подрядчик будет должен к 29 августа 2025 года.

Как ранее писало URA.RU, тюменский межвузовский студенческий кампус мирового уровня построят возле озера Круглое, вдоль улицы Мельникайте. Строительство объекта планируют закончить к концу 2028 года.

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За счет регионального бюджета в Тюмени построят дамбу, которая в будущем должна будет защитить студенческий кампус мирового уровня от возможных затопления и подтопления. Закупку на работы разместили власти Тюменской области. Стоимость контракта по проектированию и строительству объекта составляет 1,7 млрд рублей. «Подготовка проектной документации по инженерной защите левобережной части Туры, строительство дамбы, берегоукрепление со стороны озера Круглое и создание искусственных земельных участков на водном объекте. Назначение: защита территории от затопления и подтопления, по проекту размещения межуниверситетского кампуса мирового уровня», — говорится в документах закупки. Начальная стоимость контракта составляет 1,7 млрд рублей. Закончить все работы подрядчик будет должен к 29 августа 2025 года. Как ранее писало URA.RU, тюменский межвузовский студенческий кампус мирового уровня построят возле озера Круглое, вдоль улицы Мельникайте. Строительство объекта планируют закончить к концу 2028 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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