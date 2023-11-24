На защиту тюменского кампуса от стихии потратят 1,7 млрд рублей

В Тюмени построят дамбу для защиты студенческого кампуса от воды

Дамбу на Туре построят для защиты будущего кампуса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За счет регионального бюджета в Тюмени построят дамбу, которая в будущем должна будет защитить студенческий кампус мирового уровня от возможных затопления и подтопления. Закупку на работы разместили власти Тюменской области. Стоимость контракта по проектированию и строительству объекта составляет 1,7 млрд рублей.

«Подготовка проектной документации по инженерной защите левобережной части Туры, строительство дамбы, берегоукрепление со стороны озера Круглое и создание искусственных земельных участков на водном объекте. Назначение: защита территории от затопления и подтопления, по проекту размещения межуниверситетского кампуса мирового уровня», — говорится в документах закупки.

Начальная стоимость контракта составляет 1,7 млрд рублей. Закончить все работы подрядчик будет должен к 29 августа 2025 года.

Как ранее писало URA.RU, тюменский межвузовский студенческий кампус мирового уровня построят возле озера Круглое, вдоль улицы Мельникайте. Строительство объекта планируют закончить к концу 2028 года.