Банк РФ установил лимиты по кредитам и займам

24 ноября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Банк России ужесточил лимиты для заемщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России ужесточил ограничения для заемщиков с большой долговой нагрузкой на первый квартал 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ сообщили, что на первый квартал 2024 года установил новые лимиты по потребзаймам. «Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что после этого шага доля потребительских кредитов сильно закредитованных заемщиков по итогам следующего года снизится с 31% до 20%. Ранее в Центробанке сообщили, что в среднем за второй квартал 2023 года россияне задолжали банкам 930 тысяч рублей. Сообщалось, что в ЦБ намерены обсудить с финансовыми учреждениями подходы к оценке кредитоспособности граждан, которые брали потребкредит, чтобы закрыть первоначальный взнос по ипотеке.

Центральный Банк России ужесточил ограничения для заемщиков с большой долговой нагрузкой на первый квартал 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ сообщили, что на первый квартал 2024 года установил новые лимиты по потребзаймам. «Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что после этого шага доля потребительских кредитов сильно закредитованных заемщиков по итогам следующего года снизится с 31% до 20%. Ранее в Центробанке сообщили, что в среднем за второй квартал 2023 года россияне задолжали банкам 930 тысяч рублей. Сообщалось, что в ЦБ намерены обсудить с финансовыми учреждениями подходы к оценке кредитоспособности граждан, которые брали потребкредит, чтобы закрыть первоначальный взнос по ипотеке.