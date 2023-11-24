Банк РФ установил лимиты по кредитам и займам

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк России ужесточил лимиты для заемщиков Фото:

Центральный Банк России ужесточил ограничения для заемщиков с большой долговой нагрузкой на первый квартал 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ сообщили, что на первый квартал 2024 года установил новые лимиты по потребзаймам. «Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что после этого шага доля потребительских кредитов сильно закредитованных заемщиков по итогам следующего года снизится с 31% до 20%.

Ранее в Центробанке сообщили, что в среднем за второй квартал 2023 года россияне задолжали банкам 930 тысяч рублей. Сообщалось, что в ЦБ намерены обсудить с финансовыми учреждениями подходы к оценке кредитоспособности граждан, которые брали потребкредит, чтобы закрыть первоначальный взнос по ипотеке.

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Центральный Банк России ужесточил ограничения для заемщиков с большой долговой нагрузкой на первый квартал 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ сообщили, что на первый квартал 2024 года установил новые лимиты по потребзаймам. «Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что после этого шага доля потребительских кредитов сильно закредитованных заемщиков по итогам следующего года снизится с 31% до 20%. Ранее в Центробанке сообщили, что в среднем за второй квартал 2023 года россияне задолжали банкам 930 тысяч рублей. Сообщалось, что в ЦБ намерены обсудить с финансовыми учреждениями подходы к оценке кредитоспособности граждан, которые брали потребкредит, чтобы закрыть первоначальный взнос по ипотеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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