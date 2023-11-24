Кадыров предостерег украинских военных от попыток «высунуть головы» в боях с ВС РФ

Диверсии ВСУ на территории Белгородской области пресечены ВС РФ. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются», — написал Кадыров в telegram-канале. «Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий, который из раза в раз оборачивается для них существенными потерями», — предупредил он.
Ранее Кадыров устроил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей.
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