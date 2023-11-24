Кадыров предостерег украинских военных от попыток «высунуть головы» в боях с ВС РФ

Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

24 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Кадыров посоветовал украинским военным несколько раз подумать, прежде чем «высунуть голову» Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Диверсии ВСУ на территории Белгородской области пресечены ВС РФ. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются», — написал Кадыров в telegram-канале. «Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий, который из раза в раз оборачивается для них существенными потерями», — предупредил он. Ранее Кадыров устроил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей.

Диверсии ВСУ на территории Белгородской области пресечены ВС РФ. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются», — написал Кадыров в telegram-канале. «Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий, который из раза в раз оборачивается для них существенными потерями», — предупредил он. Ранее Кадыров устроил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей.