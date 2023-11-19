Кадыров пообещал миллион за видео о бойцах СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший соцролик о российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей.

«Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. <…> Победитель получит один миллион рублей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни также пообещал ценные призы за второе и третье места. Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей. «Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. <…> Победитель получит один миллион рублей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни также пообещал ценные призы за второе и третье места. Принять участие в конкурсе может любой желающий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...