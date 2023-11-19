Кадыров пообещал миллион за видео о бойцах СВО

19 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший соцролик о российских военных Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей. «Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. <…> Победитель получит один миллион рублей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни также пообещал ценные призы за второе и третье места. Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей. «Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. <…> Победитель получит один миллион рублей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни также пообещал ценные призы за второе и третье места. Принять участие в конкурсе может любой желающий.