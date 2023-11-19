Кадыров пообещал миллион за видео о бойцах СВО

Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший соцролик о российских военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. За первое место он пообещал выплатить один миллион рублей.
«Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. <…> Победитель получит один миллион рублей», —
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