США хотят заставить Турцию ввести санкции против России и ХАМАС

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
США также ввели санкции против десятка фирм Турции из-за их помощи России и ХАМАС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию хочет заставить власти страны ввести санкции против России и боевиков группировки ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

«[Брайан] Нельсон попросит Турцию соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа», — говорится в материале. Авторы добавили, что в прошлом месяце Соединенные Штаты расширили список лиц, которые находятся под санкциями в Турции. По данным министерства финансов страны, эти люди служили прикрытием для боевиков ХАМАС.

Кроме того, Америка ввела санкции против десятка фирм Турции, а также некоторых частных лиц. Власти страны сделали это потому, что данные люди «управляли инвестиционным портфелем» от имени палестинских боевиков. Еще одна причина в том, что они помогали России уклоняться от санкций. Помимо прочего, Америка предупредила некоторые турецкие компании о возможном введении санкций против них. Это действие может нарушить связи компаний с финансовой системой Запада.

Ранее США пригрозили Греции санкциями, если она продолжит перевозить российскую нефть. На данный момент три крупные греческие компании отказались от перевозки нефти. Кроме того, Америка уже внесла в санкционный список по РФ три нефтяных танкера. Они зарегистрированы под флагом Либерии.

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Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию хочет заставить власти страны ввести санкции против России и боевиков группировки ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg. «[Брайан] Нельсон попросит Турцию соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа», — говорится в материале. Авторы добавили, что в прошлом месяце Соединенные Штаты расширили список лиц, которые находятся под санкциями в Турции. По данным министерства финансов страны, эти люди служили прикрытием для боевиков ХАМАС. Кроме того, Америка ввела санкции против десятка фирм Турции, а также некоторых частных лиц. Власти страны сделали это потому, что данные люди «управляли инвестиционным портфелем» от имени палестинских боевиков. Еще одна причина в том, что они помогали России уклоняться от санкций. Помимо прочего, Америка предупредила некоторые турецкие компании о возможном введении санкций против них. Это действие может нарушить связи компаний с финансовой системой Запада. Ранее США пригрозили Греции санкциями, если она продолжит перевозить российскую нефть. На данный момент три крупные греческие компании отказались от перевозки нефти. Кроме того, Америка уже внесла в санкционный список по РФ три нефтяных танкера. Они зарегистрированы под флагом Либерии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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