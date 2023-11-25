США хотят заставить Турцию ввести санкции против России и ХАМАС

25 ноября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

США также ввели санкции против десятка фирм Турции из-за их помощи России и ХАМАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию хочет заставить власти страны ввести санкции против России и боевиков группировки ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg. «[Брайан] Нельсон попросит Турцию соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа», — говорится в материале . Авторы добавили, что в прошлом месяце Соединенные Штаты расширили список лиц, которые находятся под санкциями в Турции. По данным министерства финансов страны, эти люди служили прикрытием для боевиков ХАМАС. Кроме того, Америка ввела санкции против десятка фирм Турции, а также некоторых частных лиц. Власти страны сделали это потому, что данные люди «управляли инвестиционным портфелем» от имени палестинских боевиков. Еще одна причина в том, что они помогали России уклоняться от санкций. Помимо прочего, Америка предупредила некоторые турецкие компании о возможном введении санкций против них. Это действие может нарушить связи компаний с финансовой системой Запада. Ранее США пригрозили Греции санкциями, если она продолжит перевозить российскую нефть. На данный момент три крупные греческие компании отказались от перевозки нефти. Кроме того, Америка уже внесла в санкционный список по РФ три нефтяных танкера. Они зарегистрированы под флагом Либерии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию хочет заставить власти страны ввести санкции против России и боевиков группировки ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg. «[Брайан] Нельсон попросит Турцию соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа», — говорится в материале. Авторы добавили, что в прошлом месяце Соединенные Штаты расширили список лиц, которые находятся под санкциями в Турции. По данным министерства финансов страны, эти люди служили прикрытием для боевиков ХАМАС. Кроме того, Америка ввела санкции против десятка фирм Турции, а также некоторых частных лиц. Власти страны сделали это потому, что данные люди «управляли инвестиционным портфелем» от имени палестинских боевиков. Еще одна причина в том, что они помогали России уклоняться от санкций. Помимо прочего, Америка предупредила некоторые турецкие компании о возможном введении санкций против них. Это действие может нарушить связи компаний с финансовой системой Запада. Ранее США пригрозили Греции санкциями, если она продолжит перевозить российскую нефть. На данный момент три крупные греческие компании отказались от перевозки нефти. Кроме того, Америка уже внесла в санкционный список по РФ три нефтяных танкера. Они зарегистрированы под флагом Либерии.