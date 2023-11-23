Reuters: три греческие компании отказались от перевозки российской нефти

Три крупные компании из Греции отказались перевозить российскую нефть. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.
«Судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Перевозчики надеются избежать санкций США», —
По данным агентства, в трех греческих компаниях имеется свыше 100 танкеров, которые могут перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Танкеры занимались транспортировкой российской нефти до октября включительно.
США уже внесли три нефтяных танкера в санкционный список по России. Эти судна зарегистрированы под флагом Либерии, передает RT.
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