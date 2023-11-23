В мире Европа Reuters: три греческие компании отказались от перевозки российской нефти 24 ноября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 + Судовладельцы из Греции отказываются перевозить российскую нефть Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Три крупные компании из Греции отказались перевозить российскую нефть. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters. «Судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Перевозчики надеются избежать санкций США», — передает Reuters, ссылаясь на свои источники. По данным агентства, в трех греческих компаниях имеется свыше 100 танкеров, которые могут перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Танкеры занимались транспортировкой российской нефти до октября включительно. США уже внесли три нефтяных танкера в санкционный список по России. Эти судна зарегистрированы под флагом Либерии, передает RT. Три крупные компании из Греции отказались перевозить российскую нефть. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters. «Судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Перевозчики надеются избежать санкций США», — передает Reuters, ссылаясь на свои источники. По данным агентства, в трех греческих компаниях имеется свыше 100 танкеров, которые могут перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Танкеры занимались транспортировкой российской нефти до октября включительно. США уже внесли три нефтяных танкера в санкционный список по России. Эти судна зарегистрированы под флагом Либерии, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям