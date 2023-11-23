23 ноября 2023

Reuters: три греческие компании отказались от перевозки российской нефти

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
Судовладельцы из Греции отказываются перевозить российскую нефть Фото:

Три крупные компании из Греции отказались перевозить российскую нефть. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.

«Судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Перевозчики надеются избежать санкций США», — передает Reuters, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, в трех греческих компаниях имеется свыше 100 танкеров, которые могут перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Танкеры занимались транспортировкой российской нефти до октября включительно.

США уже внесли три нефтяных танкера в санкционный список по России. Эти судна зарегистрированы под флагом Либерии, передает RT.

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Три крупные компании из Греции отказались перевозить российскую нефть. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters. «Судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Перевозчики надеются избежать санкций США», — передает Reuters, ссылаясь на свои источники. По данным агентства, в трех греческих компаниях имеется свыше 100 танкеров, которые могут перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Танкеры занимались транспортировкой российской нефти до октября включительно. США уже внесли три нефтяных танкера в санкционный список по России. Эти судна зарегистрированы под флагом Либерии, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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