Полиция обезвредила курганца, хранившего патроны, порох и наркотики. Фото

25 ноября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Силовики изъяли у мужчины патроны, порох и бутылку с дробью (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские задержали 29-летнего жителя Кургана, у которого нашли порох, патроны и наркотики. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «При личном досмотре у жителя Кургана были обнаружены патроны, порох и бутылка с дробью. Назначена экспертиза. Кроме того, у подозреваемого обнаружено наркотическое средство <…> массой 2,51 грамма. Запрещенное вещество мужчина хранил для личного употребления», — указано в telegram-канале ведомства. За хранение крупной партии наркотиков мужчину могут осудить на 10 лет. Силовики подозревают, что другие запрещенные вещества задержанный хотел использовать для изготовления взрывчатки. По данному факту проводится проверка. Предположительно, найденные вещества могли служить для изготовления взрывного устройства Фото: telegram-канал полиции Курганской области, https://t.me/UMVD45/3994

Полицейские задержали 29-летнего жителя Кургана, у которого нашли порох, патроны и наркотики. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «При личном досмотре у жителя Кургана были обнаружены патроны, порох и бутылка с дробью. Назначена экспертиза. Кроме того, у подозреваемого обнаружено наркотическое средство <…> массой 2,51 грамма. Запрещенное вещество мужчина хранил для личного употребления», — указано в telegram-канале ведомства. За хранение крупной партии наркотиков мужчину могут осудить на 10 лет. Силовики подозревают, что другие запрещенные вещества задержанный хотел использовать для изготовления взрывчатки. По данному факту проводится проверка.