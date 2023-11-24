24 ноября 2023

Полиция обезвредила курганца, хранившего патроны, порох и наркотики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики изъяли у мужчины патроны, порох и бутылку с дробью (архивное фото) Фото:

Полицейские задержали 29-летнего жителя Кургана, у которого нашли порох, патроны и наркотики. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«При личном досмотре у жителя Кургана были обнаружены патроны, порох и бутылка с дробью. Назначена экспертиза. Кроме того, у подозреваемого обнаружено наркотическое средство <…> массой 2,51 грамма. Запрещенное вещество мужчина хранил для личного употребления», — указано в telegram-канале ведомства.

За хранение крупной партии наркотиков мужчину могут осудить на 10 лет. Силовики подозревают, что другие запрещенные вещества задержанный хотел использовать для изготовления взрывчатки. По данному факту проводится проверка.

Предположительно, найденные вещества могли служить для изготовления взрывного устройства
Предположительно, найденные вещества могли служить для изготовления взрывного устройства
Фото:

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Полицейские задержали 29-летнего жителя Кургана, у которого нашли порох, патроны и наркотики. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «При личном досмотре у жителя Кургана были обнаружены патроны, порох и бутылка с дробью. Назначена экспертиза. Кроме того, у подозреваемого обнаружено наркотическое средство <…> массой 2,51 грамма. Запрещенное вещество мужчина хранил для личного употребления», — указано в telegram-канале ведомства. За хранение крупной партии наркотиков мужчину могут осудить на 10 лет. Силовики подозревают, что другие запрещенные вещества задержанный хотел использовать для изготовления взрывчатки. По данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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