24 ноября 2023

Два ребенка погибли при пожаре в челябинском поселке

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Пожар на Уралмаше, на улице Никитина 112а. Екатеринбург, коттедж, тушение огня, тушение пожара, пожар в частном доме, работа пожарных
Мать погибших детей была у соседей, когда в доме начался пожар Фото:

В Челябинской области трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, погибли при пожаре в поселке Мирный Сосновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГЦ МЧС по региону. Мать во время пожара была у соседей.

«В квартире двухэтажного дома в поселке Мирный загорелся диван на площади в один квадратный метр. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двои детей, мальчика 2020 и девочки 2021 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной пожара стала детская шалость. Малыши были в квартире одни, мать ушла к соседям. На месте работают следователи.

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В Челябинской области трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, погибли при пожаре в поселке Мирный Сосновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГЦ МЧС по региону. Мать во время пожара была у соседей. «В квартире двухэтажного дома в поселке Мирный загорелся диван на площади в один квадратный метр. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двои детей, мальчика 2020 и девочки 2021 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причиной пожара стала детская шалость. Малыши были в квартире одни, мать ушла к соседям. На месте работают следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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