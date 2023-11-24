Два ребенка погибли при пожаре в челябинском поселке

25 ноября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мать погибших детей была у соседей, когда в доме начался пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, погибли при пожаре в поселке Мирный Сосновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГЦ МЧС по региону. Мать во время пожара была у соседей. «В квартире двухэтажного дома в поселке Мирный загорелся диван на площади в один квадратный метр. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двои детей, мальчика 2020 и девочки 2021 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причиной пожара стала детская шалость. Малыши были в квартире одни, мать ушла к соседям. На месте работают следователи.

В Челябинской области трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, погибли при пожаре в поселке Мирный Сосновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГЦ МЧС по региону. Мать во время пожара была у соседей. «В квартире двухэтажного дома в поселке Мирный загорелся диван на площади в один квадратный метр. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двои детей, мальчика 2020 и девочки 2021 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства. Причиной пожара стала детская шалость. Малыши были в квартире одни, мать ушла к соседям. На месте работают следователи.