Участок дороги перекрыли из-за строительства ледового городка
В Салехарде (ЯНАО) временно перекрыли участок дороги возле ЦКиС «Геолог» из-за строительства ледового городка. Об этом 26 ноября сообщила администрация города.
«Уважаемые салехардцы, на участке возле ЦКиС „Геолог“ временное перекроют дорогу из-за строительства ледового городка. Просим быть внимательными при планировании маршрута», — написали представители администрации в telegram-канале.
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