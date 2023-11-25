25 ноября 2023
24 ноября 2023

В центре Салехарда временно перекрыли участок дороги. Скрин

В Салехарда перекрыли участок дороги возле ЦКиС «Геолог»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , ледовый городок, скульптура, глыба, площадь1905 года, лед
Участок дороги перекрыли из-за строительства ледового городка Фото:

В Салехарде (ЯНАО) временно перекрыли участок дороги возле ЦКиС «Геолог» из-за строительства ледового городка. Об этом 26 ноября сообщила администрация города.

«Уважаемые салехардцы, на участке возле ЦКиС „Геолог“ временное перекроют дорогу из-за строительства ледового городка. Просим быть внимательными при планировании маршрута», — написали представители администрации в telegram-канале.

Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) временно перекрыли участок дороги возле ЦКиС «Геолог» из-за строительства ледового городка. Об этом 26 ноября сообщила администрация города. «Уважаемые салехардцы, на участке возле ЦКиС „Геолог“ временное перекроют дорогу из-за строительства ледового городка. Просим быть внимательными при планировании маршрута», — написали представители администрации в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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