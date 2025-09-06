Путин наградил Лепса орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Награда присуждена артисту-вокалисту за многолетнюю плодотворную деятельность. Орден Дружбы вручается с 1994 года как российским, так и иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении международных связей, сообщает портал Газета.ру.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина была также удостоена награды. Владимир Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
