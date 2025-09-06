Путин наградил Лепса орденом Дружбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награда присуждена артисту-вокалисту за многолетнюю плодотворную деятельность
Награда присуждена артисту-вокалисту за многолетнюю плодотворную деятельность Фото:

Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена артисту-вокалисту за многолетнюю плодотворную деятельность. Орден Дружбы вручается с 1994 года как российским, так и иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении международных связей, сообщает портал Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина была также удостоена награды. Владимир Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Награда присуждена артисту-вокалисту за многолетнюю плодотворную деятельность. Орден Дружбы вручается с 1994 года как российским, так и иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении международных связей, сообщает портал Газета.ру. Ранее сообщалось, что Лариса Долина была также удостоена награды. Владимир Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...