Baza: мальчик из Забайкалья потерял кисть из-за кофемолки

26 ноября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

По данным канала, мальчик получил множество осколочных ранений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Забайкальском крае мужчина нашел на улице кофемолку, принес домой и включил в сеть, после чего произошел взрыв. В результате сын мужчины потерял кисть. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, кофемолка была заминирована. «Мальчик получил множественные оскольчатые ранения, ему ампутировали кисть», — говорится в сообщении. По данным канала, из-за взрыва заминированной кофемолки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мама пострадавшего сообщила, что у семьи не было недоброжелателей. Однако у них недавно произошел конфликт с мужчиной, у которого семья приобрела дом. По документам все было законно, но продавец сообщил, что ему не хватило 300 тысяч рублей, после чего он стал угрожать семье.

В Забайкальском крае мужчина нашел на улице кофемолку, принес домой и включил в сеть, после чего произошел взрыв. В результате сын мужчины потерял кисть. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, кофемолка была заминирована. «Мальчик получил множественные оскольчатые ранения, ему ампутировали кисть», — говорится в сообщении. По данным канала, из-за взрыва заминированной кофемолки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мама пострадавшего сообщила, что у семьи не было недоброжелателей. Однако у них недавно произошел конфликт с мужчиной, у которого семья приобрела дом. По документам все было законно, но продавец сообщил, что ему не хватило 300 тысяч рублей, после чего он стал угрожать семье.