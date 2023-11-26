Baza: мальчик из Забайкалья потерял кисть из-за кофемолки

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
По данным канала, мальчик получил множество осколочных ранений Фото:

В Забайкальском крае мужчина нашел на улице кофемолку, принес домой и включил в сеть, после чего произошел взрыв. В результате сын мужчины потерял кисть. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, кофемолка была заминирована.

«Мальчик получил множественные оскольчатые ранения, ему ампутировали кисть», — говорится в сообщении. По данным канала, из-за взрыва заминированной кофемолки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мама пострадавшего сообщила, что у семьи не было недоброжелателей. Однако у них недавно произошел конфликт с мужчиной, у которого семья приобрела дом. По документам все было законно, но продавец сообщил, что ему не хватило 300 тысяч рублей, после чего он стал угрожать семье.

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В Забайкальском крае мужчина нашел на улице кофемолку, принес домой и включил в сеть, после чего произошел взрыв. В результате сын мужчины потерял кисть. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, кофемолка была заминирована. «Мальчик получил множественные оскольчатые ранения, ему ампутировали кисть», — говорится в сообщении. По данным канала, из-за взрыва заминированной кофемолки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мама пострадавшего сообщила, что у семьи не было недоброжелателей. Однако у них недавно произошел конфликт с мужчиной, у которого семья приобрела дом. По документам все было законно, но продавец сообщил, что ему не хватило 300 тысяч рублей, после чего он стал угрожать семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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