В Забайкалье из-под завала в шахте подняли тело одного человека

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Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., шахта, экскурсионный мерседес
Поиски второго человека под завалами до сих пор продолжаются Фото:

Спасатели обнаружили тело работника золоторудной компании «Омчак», оказавшегося под завалами после обрушения на руднике. Поиски второго человека продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«По состоянию на 09:55 обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в сообщении. На данный момент продолжаются поиски второго сотрудника компании. Ситуацию под особый контроль взяло Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Ранее сообщалось, что в Балейском районе Забайкальского края частично обрушилась шахта. При этом происшествии пострадали два человека.

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Спасатели обнаружили тело работника золоторудной компании «Омчак», оказавшегося под завалами после обрушения на руднике. Поиски второго человека продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. «По состоянию на 09:55 обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в сообщении. На данный момент продолжаются поиски второго сотрудника компании. Ситуацию под особый контроль взяло Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. Ранее сообщалось, что в Балейском районе Забайкальского края частично обрушилась шахта. При этом происшествии пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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