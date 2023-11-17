В Забайкалье из-под завала в шахте подняли тело одного человека

Спасатели обнаружили тело работника золоторудной компании «Омчак», оказавшегося под завалами после обрушения на руднике. Поиски второго человека продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
«По состоянию на 09:55 обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в сообщении. На данный момент продолжаются поиски второго сотрудника компании. Ситуацию под особый контроль взяло Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Ранее сообщалось, что в Балейском районе Забайкальского края частично обрушилась шахта. При этом происшествии пострадали два человека.
Спасатели обнаружили тело работника золоторудной компании «Омчак», оказавшегося под завалами после обрушения на руднике. Поиски второго человека продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. «По состоянию на 09:55 обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в сообщении. На данный момент продолжаются поиски второго сотрудника компании. Ситуацию под особый контроль взяло Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. Ранее сообщалось, что в Балейском районе Забайкальского края частично обрушилась шахта. При этом происшествии пострадали два человека.