Двух человек завалило в шахте в Забайкалье

От завала в шахте пострадало два человека, сообщили в МЧС России
В Балейском районе Забайкальского края частично обрушилась шахта. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Двух человек завалило в результате частичного обрушения шахты в Балейском районе», — передает сообщение МЧС России РЕН ТВ. На месте ЧП находятся горноспасатели.
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