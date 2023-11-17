Двух человек завалило в шахте в Забайкалье

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
От завала в шахте пострадало два человека, сообщили в МЧС России Фото:

В Балейском районе Забайкальского края частично обрушилась шахта. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Двух человек завалило в результате частичного обрушения шахты в Балейском районе», — передает сообщение МЧС России РЕН ТВ. На месте ЧП находятся горноспасатели.

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В Балейском районе Забайкальского края частично обрушилась шахта. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Двух человек завалило в результате частичного обрушения шахты в Балейском районе», — передает сообщение МЧС России РЕН ТВ. На месте ЧП находятся горноспасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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