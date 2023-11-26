26 ноября 2023

«Шторм века» в Крыму сорвал около 10 крыш домов и вырвал десятки деревьев. Видео

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
В Крыму шторм сорвал десять крыш и повалил десятки деревьев (архивное фото) Фото:

Шторм в Крыму сорвал около 10 крыш домов и повалил приблизительно 40 деревьев. Также произошли массовые обрывы проводов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

«По состоянию на 21:00 в МЧС зафиксировано около 10 случаев срыва крыш, около 40 поваленных деревьев, массовые обрывы проводов» — написал в своем telegram-канале Садаклиев. Также он посоветовал гражданам находиться дома, чтобы не подвергать жизнь опасности. По его словам, шторм продолжается.

Штормовое предупреждение объявили в Крыму 26 ноября. «Вести Крым» назвали это погодное явление штормом века. Волны на южном берегу Крыма были более пяти меров в высоту.

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Шторм в Крыму сорвал около 10 крыш домов и повалил приблизительно 40 деревьев. Также произошли массовые обрывы проводов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. «По состоянию на 21:00 в МЧС зафиксировано около 10 случаев срыва крыш, около 40 поваленных деревьев, массовые обрывы проводов» — написал в своем telegram-канале Садаклиев. Также он посоветовал гражданам находиться дома, чтобы не подвергать жизнь опасности. По его словам, шторм продолжается. Штормовое предупреждение объявили в Крыму 26 ноября. «Вести Крым» назвали это погодное явление штормом века. Волны на южном берегу Крыма были более пяти меров в высоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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