Шторм в Крыму сорвал около 10 крыш домов и повалил приблизительно 40 деревьев. Также произошли массовые обрывы проводов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
«По состоянию на 21:00 в МЧС зафиксировано около 10 случаев срыва крыш, около 40 поваленных деревьев, массовые обрывы проводов» — написал в своем telegram-канале Садаклиев. Также он посоветовал гражданам находиться дома, чтобы не подвергать жизнь опасности. По его словам, шторм продолжается.
Штормовое предупреждение объявили в Крыму 26 ноября. «Вести Крым» назвали это погодное явление штормом века. Волны на южном берегу Крыма были более пяти меров в высоту.
Шторм в Крыму сорвал около 10 крыш домов и повалил приблизительно 40 деревьев. Также произошли массовые обрывы проводов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. «По состоянию на 21:00 в МЧС зафиксировано около 10 случаев срыва крыш, около 40 поваленных деревьев, массовые обрывы проводов» — написал в своем telegram-канале Садаклиев. Также он посоветовал гражданам находиться дома, чтобы не подвергать жизнь опасности. По его словам, шторм продолжается. Штормовое предупреждение объявили в Крыму 26 ноября. «Вести Крым» назвали это погодное явление штормом века. Волны на южном берегу Крыма были более пяти меров в высоту.