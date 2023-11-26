В Крыму объявили предупреждение перед «штормом века»

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
В Оперштабе Крыма сообщили, что на острове ожидаются ливни Фото:

На полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Оперштабе Крыма. Ранее синоптики обещали в этом регионе «шторм века».

«В Крыму объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении. Отмечается, что шторм ожидают 26 ноября после 18.00, пик состоится ориентировочно в 21.00-00:00. По данным МЧС, 26 и 27 ноября в Крыму пройдут ливни, которые будут переходить в мокрый снег.

Ранее «Вести Крым» назвали погодное явление штормом века. Отмечается, что на данный момент на южном берегу Крыма волны более пяти метров высотой.

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На полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Оперштабе Крыма. Ранее синоптики обещали в этом регионе «шторм века». «В Крыму объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении. Отмечается, что шторм ожидают 26 ноября после 18.00, пик состоится ориентировочно в 21.00-00:00. По данным МЧС, 26 и 27 ноября в Крыму пройдут ливни, которые будут переходить в мокрый снег. Ранее «Вести Крым» назвали погодное явление штормом века. Отмечается, что на данный момент на южном берегу Крыма волны более пяти метров высотой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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