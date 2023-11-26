В Крыму объявили предупреждение перед «штормом века»

26 ноября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Оперштабе Крыма сообщили, что на острове ожидаются ливни Фото: Владимир Андреев © URA.RU На полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Оперштабе Крыма. Ранее синоптики обещали в этом регионе «шторм века». «В Крыму объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении . Отмечается, что шторм ожидают 26 ноября после 18.00, пик состоится ориентировочно в 21.00-00:00. По данным МЧС, 26 и 27 ноября в Крыму пройдут ливни, которые будут переходить в мокрый снег. Ранее «Вести Крым» назвали погодное явление штормом века. Отмечается, что на данный момент на южном берегу Крыма волны более пяти метров высотой.

На полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Оперштабе Крыма. Ранее синоптики обещали в этом регионе «шторм века». «В Крыму объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении. Отмечается, что шторм ожидают 26 ноября после 18.00, пик состоится ориентировочно в 21.00-00:00. По данным МЧС, 26 и 27 ноября в Крыму пройдут ливни, которые будут переходить в мокрый снег. Ранее «Вести Крым» назвали погодное явление штормом века. Отмечается, что на данный момент на южном берегу Крыма волны более пяти метров высотой.