В Крыму объявили предупреждение перед «штормом века»

В Оперштабе Крыма сообщили, что на острове ожидаются ливни
На полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Оперштабе Крыма. Ранее синоптики обещали в этом регионе «шторм века».
«В Крыму объявлено штормовое предупреждение», — говорится
Ранее «Вести Крым» назвали погодное явление штормом века. Отмечается, что на данный момент на южном берегу Крыма волны более пяти метров высотой.
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