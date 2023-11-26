26 ноября 2023

Выплаты по ОСАГО станут рекордными в 2024 году

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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, извещение, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Выплаты страховщиков ОСАГО могут продолжить расти в 2024 году Фото:

Выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. Об этом сообщили представители страховых компаний.

«По итогам 2023 года выплаты могут вырасти на 19—20%. На этом отразится, в первую очередь, удорожание запчастей и рост инфляции», — рассказал генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи. Его слова передает газета «Ведомости».

В правительстве инициативу по снижению цен на полис ОСАГО для отечественных авто не одобрили. Позже цена на ОСАГО в РФ выросла на 22%. Средняя стоимость для физлиц достигла 7,2 тысяч рублей в первом полугодии.

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Выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. Об этом сообщили представители страховых компаний. «По итогам 2023 года выплаты могут вырасти на 19—20%. На этом отразится, в первую очередь, удорожание запчастей и рост инфляции», — рассказал генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи. Его слова передает газета «Ведомости». В правительстве инициативу по снижению цен на полис ОСАГО для отечественных авто не одобрили. Позже цена на ОСАГО в РФ выросла на 22%. Средняя стоимость для физлиц достигла 7,2 тысяч рублей в первом полугодии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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