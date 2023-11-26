Экономика Выплаты по ОСАГО станут рекордными в 2024 году 27 ноября 2023 в 04:23 Размер текста - 17 + Выплаты страховщиков ОСАГО могут продолжить расти в 2024 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. Об этом сообщили представители страховых компаний. «По итогам 2023 года выплаты могут вырасти на 19—20%. На этом отразится, в первую очередь, удорожание запчастей и рост инфляции», — рассказал генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи. Его слова передает газета «Ведомости». В правительстве инициативу по снижению цен на полис ОСАГО для отечественных авто не одобрили. Позже цена на ОСАГО в РФ выросла на 22%. Средняя стоимость для физлиц достигла 7,2 тысяч рублей в первом полугодии. Выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. Об этом сообщили представители страховых компаний. «По итогам 2023 года выплаты могут вырасти на 19—20%. На этом отразится, в первую очередь, удорожание запчастей и рост инфляции», — рассказал генеральный директор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи. Его слова передает газета «Ведомости». В правительстве инициативу по снижению цен на полис ОСАГО для отечественных авто не одобрили. Позже цена на ОСАГО в РФ выросла на 22%. Средняя стоимость для физлиц достигла 7,2 тысяч рублей в первом полугодии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям