Секретарь СНБО Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между Зеленским и Залужным

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов обвинил РФ в антиправительственных настроениях на Украине Фото:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы спровоцировала раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом написали в газете The Times.

«Данилов заявил, что российские агенты стремились воспользоваться „так называемой напряженностью“ между Зеленским и Залужным. Распространяли „ложные повествования“, чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами», — передает издание.

Секретарь СНБО считает, что российская сторона также пыталась разжечь антиправительственные настроения среди украинцев. По его словам, Москва намеревалась организовывать антивоенные митинги на территории Украины.

Ранее Залужный заявил о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, передает MK.RU. В ответ на это Зеленский сделал выговор главкому украинских сил. Позже западная пресса писала, что критика военачальника со стороны украинского лидера говорит о расколе главы государства и командующего войсками, пишет RT. Еще в 2014 году министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела Украины.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы спровоцировала раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом написали в газете The Times. «Данилов заявил, что российские агенты стремились воспользоваться „так называемой напряженностью“ между Зеленским и Залужным. Распространяли „ложные повествования“, чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами», — передает издание. Секретарь СНБО считает, что российская сторона также пыталась разжечь антиправительственные настроения среди украинцев. По его словам, Москва намеревалась организовывать антивоенные митинги на территории Украины. Ранее Залужный заявил о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, передает MK.RU. В ответ на это Зеленский сделал выговор главкому украинских сил. Позже западная пресса писала, что критика военачальника со стороны украинского лидера говорит о расколе главы государства и командующего войсками, пишет RT. Еще в 2014 году министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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