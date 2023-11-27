Секретарь СНБО Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между Зеленским и Залужным

Алексей Данилов обвинил РФ в антиправительственных настроениях на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы спровоцировала раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом написали в газете The Times.

«Данилов заявил, что российские агенты стремились воспользоваться „так называемой напряженностью“ между Зеленским и Залужным. Распространяли „ложные повествования“, чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами», — передает издание.

Секретарь СНБО считает, что российская сторона также пыталась разжечь антиправительственные настроения среди украинцев. По его словам, Москва намеревалась организовывать антивоенные митинги на территории Украины.