26 ноября 2023
25 ноября 2023

В курганской колонии впервые дали работу всем осужденным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительный центр при ИК. Курган, вышка, ИК1, исправительный центр, смотровая вышка
В курганской колонии все осужденные вышли на работу Фото:

В исправительной колонии №1 города Кургана трудоустроены все осужденные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

«В ИК-1 УФСИН России по Курганской области трудоустроили всех осужденных», — сообщили в управлении. Это произошло впервые за несколько десятков лет. Граждане, отбывающие наказание, трудятся на литейном производстве, цехе металлообработки, на производстве мебели и мельнице.

Свободных рук среди заключенных не осталось. Работают все осужденные, кроме инвалидов, пенсионеров, лиц без гражданства. «Работники трудоустроены в соответствии с действующим трудовым законодательством, получают заработную плату не ниже минимального размера труда при выполнении установленных норм выработки», — информируют в УФСИН.

Заработанные средства идут на погашение ущерба, алименты и другие обязательные платежи. Также деньги идут на развитие производства. Те осужденные, кто не имеют профессии, обучаются навыкам в профучилище.

В ИК-1 Кургана все осужденные вышли на работу
В ИК-1 Кургана все осужденные вышли на работу

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В исправительной колонии №1 города Кургана трудоустроены все осужденные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН региона. «В ИК-1 УФСИН России по Курганской области трудоустроили всех осужденных», — сообщили в управлении. Это произошло впервые за несколько десятков лет. Граждане, отбывающие наказание, трудятся на литейном производстве, цехе металлообработки, на производстве мебели и мельнице. Свободных рук среди заключенных не осталось. Работают все осужденные, кроме инвалидов, пенсионеров, лиц без гражданства. «Работники трудоустроены в соответствии с действующим трудовым законодательством, получают заработную плату не ниже минимального размера труда при выполнении установленных норм выработки», — информируют в УФСИН. Заработанные средства идут на погашение ущерба, алименты и другие обязательные платежи. Также деньги идут на развитие производства. Те осужденные, кто не имеют профессии, обучаются навыкам в профучилище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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