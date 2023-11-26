В курганской колонии все осужденные вышли на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В исправительной колонии №1 города Кургана трудоустроены все осужденные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

«В ИК-1 УФСИН России по Курганской области трудоустроили всех осужденных», — сообщили в управлении. Это произошло впервые за несколько десятков лет. Граждане, отбывающие наказание, трудятся на литейном производстве, цехе металлообработки, на производстве мебели и мельнице.

Свободных рук среди заключенных не осталось. Работают все осужденные, кроме инвалидов, пенсионеров, лиц без гражданства. «Работники трудоустроены в соответствии с действующим трудовым законодательством, получают заработную плату не ниже минимального размера труда при выполнении установленных норм выработки», — информируют в УФСИН.

Заработанные средства идут на погашение ущерба, алименты и другие обязательные платежи. Также деньги идут на развитие производства. Те осужденные, кто не имеют профессии, обучаются навыкам в профучилище.