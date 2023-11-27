В МЧС сообщили о пострадавших из-за шторма в Крыму

МЧС: из-за шторма в Крыму пострадали четыре человека и один пропал без вести
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Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
Один человек пропал без вести в результате шторма в Крыму (архивное фото) Фото:
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Крым накрыло ураганным ветром

В Крыму из-за сильного урагана один человек пропал без вести. Также четверо пострадали, сообщили в МЧС России.

«В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС.

Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в Севастополе в 354 домах было нарушено энергоснабжение. В результате 2600 граждан остались без света.

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В Крыму из-за сильного урагана один человек пропал без вести. Также четверо пострадали, сообщили в МЧС России. «В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС. Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в Севастополе в 354 домах было нарушено энергоснабжение. В результате 2600 граждан остались без света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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