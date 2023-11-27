В МЧС сообщили о пострадавших из-за шторма в Крыму

Один человек пропал без вести в результате шторма в Крыму (архивное фото)
новость из сюжетаКрым накрыло ураганным ветром
В Крыму из-за сильного урагана один человек пропал без вести. Также четверо пострадали, сообщили в МЧС России.
«В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС.
Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в Севастополе в 354 домах было нарушено энергоснабжение. В результате 2600 граждан остались без света.
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