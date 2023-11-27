В МЧС сообщили о пострадавших из-за шторма в Крыму

МЧС: из-за шторма в Крыму пострадали четыре человека и один пропал без вести

27 ноября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Один человек пропал без вести в результате шторма в Крыму (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром В Крыму из-за сильного урагана один человек пропал без вести. Также четверо пострадали, сообщили в МЧС России. «В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС. Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в Севастополе в 354 домах было нарушено энергоснабжение. В результате 2600 граждан остались без света.

В Крыму из-за сильного урагана один человек пропал без вести. Также четверо пострадали, сообщили в МЧС России. «В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС. Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в Севастополе в 354 домах было нарушено энергоснабжение. В результате 2600 граждан остались без света.