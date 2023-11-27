Военный эксперт раскрыл, почему Россия сильнее Украины зимой

Военный эксперт Кнутов раскрыл, в чем секрет морозоустойчивости техники ВС РФ

27 ноября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта чтобы техника работала зимой, ее нужно правильно обслуживать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морозоустойчивость техники дает преимущество ВС РФ в зимних боях в зоне СВО. Таким мнением военный эксперт Юрий Кнутов поделился в беседе с «Лентой.ру». «Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла», — рассказал Кнутов. Он отметил, что если не соблюдать правила обслуживания техники, масло может остыть и на этом все закончится.



При правильной подготовке техники к зиме, по мнению Кнутова, ВС РФ имеют преимущество. Также внимательное обслуживание обеспечит функционирование без проблем в любую погоду.



Ранее другой военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что распутица станет проблемой для западных танков. Американские, немецкие, английские танки тяжелее наших почти на 20 тонн, поэтому они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии. Аналогичными опасениями делился и начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша. В прошлом году активность наступательных действий Украины также снизилась с приходом распутицы и морозов.

Морозоустойчивость техники дает преимущество ВС РФ в зимних боях в зоне СВО. Таким мнением военный эксперт Юрий Кнутов поделился в беседе с «Лентой.ру». «Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла», — рассказал Кнутов. Он отметил, что если не соблюдать правила обслуживания техники, масло может остыть и на этом все закончится. При правильной подготовке техники к зиме, по мнению Кнутова, ВС РФ имеют преимущество. Также внимательное обслуживание обеспечит функционирование без проблем в любую погоду. Ранее другой военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что распутица станет проблемой для западных танков. Американские, немецкие, английские танки тяжелее наших почти на 20 тонн, поэтому они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии. Аналогичными опасениями делился и начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша. В прошлом году активность наступательных действий Украины также снизилась с приходом распутицы и морозов.